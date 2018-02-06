Купить редиректы. Автоматический редирект сервис.

Отправлено Сегодня, 08:39

Добрый день, уважаемые форумчане!

Предлагаем Вам автоматический сервис создания редиректов REDIKOV.NET



Для чего подойдут наши редиректы?

Наши редиректы подходят для:

* Массовых email рассылок

* Рассылок по соц. сетям

* Постинг

* И все остальное.



Какие редиректы есть у нас?

* Редиректы на .ru доменах.

* Редиректы на доменах .tk, .ml и т.д.

* Редиректы ShortUrl (Goo.gl, bitly и т.д.)



Каждый день в базу добавляется, как минимум, 20 свежих, НОВЫХ доменов верхнего уровня .ru

Редиректы НЕ на шеллах, потому будьте уверены, что домены чистые.







Skype:

smtpsrvs

tokseg



ICQ:

287103183

562933



Jabber:

smtpsrvs@crypt.am

semuel7@jabber.me