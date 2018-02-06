SMTP сервера под рассылки в аренду от $35 в месяц

Отправлено Сегодня, 08:36

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!



Наша компания SMTP3.RU специализируется на сдаче в аренду качественных и быстрых SMTP серверов. В наличии имеются выделенные серверы для проведения рассылок с доставкой на российские e-mail сервисы(доставка писем на mail.ru, rambler.ru, yandex.ru и т.п.) , а также серверы для рассылок, ориентированных на зарубежные e-mail сервисы(gmail.com, aol.com, yahoo.com и прочие).



Наши преимущества:

1. Высокий UPTIME серверов.

2. Компетентная техническая поддержка всегда готова помочь в Вашем вопросе.

3. Тикет-система, онлайн консультант.

4. Предоставление бесплатной замены сервера при попадании под спам-фильтры почтовых сервисов.

5. Удобный Личный Кабинет на сайте.

6. Широкий выбор платежных систем для оплаты услуг.

7. Гибкие, выгодные тарифы на любой кошелек.

8. Регулярные Промо-Акции, а так же Скидки для постоянных клиентов.

9. Лояльная ценовая политика, аренда серверов от 2400 руб. в месяц*!

10. Мы доверяем нашим новым клиентам, а так же очень ценим постоянных



Гарантии:

BL 430+;

Большое количество отзывов по другим форумам;

Работаем по данному направлению более четырех лет!



С полным списком тарифов Вы можете ознакомиться на сайте компании: http://smtp3.ru



Консультации и тех. поддержка:

Skype: smtpsrvs

ICQ: 287103183

E-mail: smtpsrvs@gmail.com

Онлайн чат на сайте





* - Предложение действительно на момент публикации, с актуальными ценами Вы можете ознакомиться на сайте компании.