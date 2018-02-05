Как начать и стоит ли (фриланс)?

Всем доброго времени суток!
Начитался статей и появилось желание начать работать фрилансером. Но при этом возникло множество вопросов.
Для начала расскажу свою ситуацию:
Сейчас работаю в одной из газпромовских контор на инженерной должности. Зарплата вроде бы неплохая, хотя за такую нагрузку иногда хочется, чтобы увеличили в 2-3 раза (хотя бы). График 40-часовой (с пн по пт), но с учетом времени на работу и обратно, а также периодических "домашних работ", на личную жизнь остается не так уж и много(( Да и чем на работе занимаюсь, не то чтобы не нравится, а аж бесит иногда. Вот и задумался - сначала сменить работу и организацию, а потом - может лучше поработать свободонаемным рабочим. Ах да – мне 29 лет.
Навыков, конечно, у меня не густо и нет особенных:
- слепая печать, конечно не 300-500 знаков в минуту, но после практики могу достичь;
- хорошее знание основных программ MS Ofice (при необходимости тоже могу подтянуть);
- могу писать тексты (большая практика приказов, распоряжений, писем и различных справок);
- поверхностное знание таких программ, как Fotoshop, AvtoCad (знаю принципы работы и основные функции, но полноценно в них не работал);
- хорошая коммуникабельность (правда, нужна ли она на удаленке).
Но я легко обучаюсь, особенно если меня это увлечет. Было желание освоить программирование, но из-за нехватки времени (плюс еще, наверное, не такое уж и желание было) узучил только простые истины.
Теперь вопросы:
1. Возможно ли мне, с моими имеющимися навыками, стать фрилансером и выйти в течение года на среднемесячный доход 40-50 тыс. рублей?
2. Какое направление лучше всего выбрать? И какие навыки для этого нужно подтянуть или освоить? Важно, чтобы был постоянный спрос на услуги.
3. Как эти навыки развить?
А также буду рад личным примерам.
Заранее спасибо!