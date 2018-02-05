Как начать и стоит ли (фриланс)?

Отправлено Сегодня, 16:19

Всем доброго времени суток!

Начитался статей и появилось желание начать работать фрилансером. Но при этом возникло множество вопросов.

Для начала расскажу свою ситуацию:

Сейчас работаю в одной из газпромовских контор на инженерной должности. Зарплата вроде бы неплохая, хотя за такую нагрузку иногда хочется, чтобы увеличили в 2-3 раза (хотя бы). График 40-часовой (с пн по пт), но с учетом времени на работу и обратно, а также периодических "домашних работ", на личную жизнь остается не так уж и много(( Да и чем на работе занимаюсь, не то чтобы не нравится, а аж бесит иногда. Вот и задумался - сначала сменить работу и организацию, а потом - может лучше поработать свободонаемным рабочим. Ах да – мне 29 лет.

Навыков, конечно, у меня не густо и нет особенных:

- слепая печать, конечно не 300-500 знаков в минуту, но после практики могу достичь;

- хорошее знание основных программ MS Ofice (при необходимости тоже могу подтянуть);

- могу писать тексты (большая практика приказов, распоряжений, писем и различных справок);

- поверхностное знание таких программ, как Fotoshop, AvtoCad (знаю принципы работы и основные функции, но полноценно в них не работал);

- хорошая коммуникабельность (правда, нужна ли она на удаленке).

Но я легко обучаюсь, особенно если меня это увлечет. Было желание освоить программирование, но из-за нехватки времени (плюс еще, наверное, не такое уж и желание было) узучил только простые истины.

Теперь вопросы:

1. Возможно ли мне, с моими имеющимися навыками, стать фрилансером и выйти в течение года на среднемесячный доход 40-50 тыс. рублей?

2. Какое направление лучше всего выбрать? И какие навыки для этого нужно подтянуть или освоить? Важно, чтобы был постоянный спрос на услуги.

3. Как эти навыки развить?

А также буду рад личным примерам.

Заранее спасибо!