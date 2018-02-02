Партнерская программа Kingfin

Отправлено Сегодня, 08:09

Всем привет! в этой теме пойдет речь о новом партнерском сайте Кинг фин -> https://goo.gl/7SES1x – это небольшой каталог партнерских продуктов, в который так же включена и партнерка от Олимп Трейд.

При помощи «KingFin» вы можете зарабатывать хорошие деньги, продвигая такие продукты как: Binary, Forex, Blockchain-projects, CFD и многое другое.

В этой публикации, в качестве примера мы будем использовать Olymp Trade Affiliate. Если у вас имеется свой блог, сайт, группа в социальных сетях, канал на YouTube или любой другой источник трафика, то вы можете заработать хорошие деньги. Сайт -> https://goo.gl/7SES1x



Регистрация

Итак, что нужно для того, чтобы начать зарабатывать? Все просто! Для начала необходимо зарегистрироваться, для этого переходим на официальный сайт программы: https://goo.gl/7SES1x и в верхнем правом углу жмем кнопку «СТАТЬ ПАРТНЕРОМ»



Далее перед вами появится специальная форма, где необходимо заполнить все поля и нажать на кнопку «Зарегистрироваться»



Теперь мы попадаем в личный кабинет, и жмем на вкладку «промо-материалы», где есть множество различных промо, таких как: универсальные ссылки, лэндинги, баннеры, мобильные приложения, логотипы, промо-видео и многое другое.



Как заработать на партнерке https://goo.gl/7SES1x ?

Это наверно самый главный вопрос. Партнерская программа Олимп Трейд, платит по модели revshare от 50% до 60% от своего дохода в зависимости от объемов трафика. Чем больше трафика, тем выше процент отчислений.



Для того чтобы начать получать прибыль, вам необходимо скопировать ссылку либо выбрать подходящий для вас промо материал и разместить его в социальных сетях, в личном блоге, на тематическом форуме, на канале Ютуб, но не в коем случае не используйте спам, так как это запрещено в правилах партнерки Олимп Трейд. Включайте свою фантазию, и как говорится вперед.



Сколько можно заработать с Olymp Trade Affiliate?

Тут все зависит от количества и качества трафика, который вы сможете направить в данную партнерскую программу. На официальном сайте «KingFin» предоставлена статистика ТОП партнеров, которые зарабатывают более 100 000 долларов в месяц, так что как видите, здесь можно заработать довольно приличные деньги, главное это желание.



Выплата средств

Выплаты в партнерке https://goo.gl/7SES1x производятся по заказу и их частота, так же зависит от вашего тарифного плана, минимальная сумма для вывода составляет 10$. Здесь существует 5 тарифов: Lite, Classic, Silver, Gold, и Platinum, подробнее с ними вы можете ознакомиться на сайте https://goo.gl/7SES1x в разделе «Тариф аккаунта».



Заключение

Думаю здесь и так все очевидно, партнерка от Олимп трейд, дает хорошую возможность заработать приличные деньги всем желающим, пример вы видели выше. Главное здесь привлечь как можно больше качественного трафика и возможно вы добьетесь, таких же результатов как у ТОП партнеров. Присоединяйтесь -> https://goo.gl/7SES1x