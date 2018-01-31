BidMagnet - трафик, о котором вы мечтали

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- более 30 тыс. сайтов, более 50 млн. рекламных показов
- контролируйте каждый шаг вашей кампании - ставки, бюджеты, расписание и таргетинг
- любая из моделей: CPM / CPC / CPA
- 6 форматов объявлений
- десктопный и мобильный трафик
- все страны, операционные системы и устройства
- система контроля качества отфильтровывает ботов и фрод
- контролируйте каждый шаг вашей кампании - ставки, бюджеты, расписание и таргетинг
- любая из моделей: CPM / CPC / CPA
- 6 форматов объявлений
- десктопный и мобильный трафик
- все страны, операционные системы и устройства
- система контроля качества отфильтровывает ботов и фрод
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