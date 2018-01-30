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Криптоигра "Властелин монет"

Автор темы lingvista, Вчера, 19:28
криптоинвестиции криптоденьги биткоин инвестиции

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 175 сообщений
55
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 19:28

Приглашаем принять участие в бесплатной обучающей криптоигре “Властелин Монет”.

 

Окунувшись в мир игры и фантазии, делая простые и понятные практические шаги в течение 7 дней, вы разберётесь в том, что же такое криптовалюты, блокчейн и Биткоин, научитесь покупать и продавать Биткоины, создавать кошельки, надежно переводить и хранить монеты.

“Властелин Монет” - это увлекательное путешествие в царство криптовалют, где Серый и Белый Маги проведут каждого игрока через все трудности, уберегут от опасностей  криптомира, прокачают “магические” финансовые и криптоинвестиционные знания, приведут к первым результатам и победе.

Усердно выполняя задания Магов, вы получаете игровые монеты.
Станьте же “Властелином Монет” >>> :thumbsup:

 

Успехов!

 
 
 

 


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