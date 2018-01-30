Криптоигра "Властелин монет"

Отправлено Вчера, 19:28

Приглашаем принять участие в бесплатной обучающей криптоигре “Властелин Монет”.

Окунувшись в мир игры и фантазии, делая простые и понятные практические шаги в течение 7 дней, вы разберётесь в том, что же такое криптовалюты, блокчейн и Биткоин, научитесь покупать и продавать Биткоины, создавать кошельки, надежно переводить и хранить монеты.



“Властелин Монет” - это увлекательное путешествие в царство криптовалют, где Серый и Белый Маги проведут каждого игрока через все трудности, уберегут от опасностей криптомира, прокачают “магические” финансовые и криптоинвестиционные знания, приведут к первым результатам и победе.



Усердно выполняя задания Магов, вы получаете игровые монеты.

Станьте же “Властелином Монет” >>>

Успехов!