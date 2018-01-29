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Хайп-Фонд TATWEX - tatwex.com

Автор темы Sberfond, Сегодня, 12:51

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В теме одно сообщение

#1 Sberfond

Sberfond

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 12:51

Я не админ и не владелец хайпа. Данная тема носит ознакомительный характер и создана на основе информации, представленной на сайте проекта.

tatwex.com

 

Старт: 08/01/2017

G0lKipl.jpg

Регистрация:
Registration

 

Описание:
Наша миссия - помочь вам - защитить финансовое будущее
Инвестируя в проект, вы помогаете сохранить и размножить историческое наследие мира.

Мы разработали собственную передовую технологию, которая использует hft (высокочастотную торговлю) в своих лучших способностях и по пути мы обнаружили, что все цифровые транзакции можно контролировать и анализировать, поэтому использование компьютеров и алгоритмического программного обеспечения в сочетании с командой специалистов и аналитики помогаютт нам прогнозировать, как строить нашу стратегию.

В течение многих лет под нашим руководством, пытаясь улучшить эту технологию, мы добились замечательных результатов путём проб и ошибок, используя деньги и лучших специалистов, чтобы предоставить вам доступ к hft (высокочастотная торговля), с помощью управляемых учётных записей и счетами pamm , что помогает нам получить привлекательную прибыль.

Маркетинговые планы:

bI6GQw0.jpg

BASIC:
основной
6% ежедневно в течение 28 дней
Тело вклада включено в платежи
ROI 168%

SOLID:
7% ежедневно в течение 21 дня
Тело депозита включен в платежи
ROI 147%

SWIFT:
8% ежедневно в течение 17 дней
Тело депозита включен в платежи
ROI 136%

RAPID:
9% ежедневно в течение 14 дней
Тело депозита включен в платежи
ROI 126%

TRIAL:
110% через 7 дней
Тело депозита выплачивается в конце срока
ROI 110%

Реферальная комиссия:
5%

Платёжные системы:
Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin and Dash

Минимальный депозит:
10 $; 0,001 BTC

Минимальный вывод средств:
0,001 BTC для биткойнов, 10 долларов США для остальных

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Скрипт Samopis
Уникальный дизайн
Зарегистрированная компания

 


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#2 Sberfond

Sberfond

    Новичок

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  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:20

Новые рекорды!
 
Фонд TATWEX за истекшие сутки привлёк почти 25.000 &#36; новых инвестиций, учитываемых рейтингом ISP.
 
hpJBn.jpg
 
Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте мониторинга:

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