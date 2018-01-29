Хайп-Фонд TATWEX - tatwex.com

Я не админ и не владелец хайпа. Данная тема носит ознакомительный характер и создана на основе информации, представленной на сайте проекта.
tatwex.com
Старт: 08/01/2017
Регистрация:
Registration
Описание:
Наша миссия - помочь вам - защитить финансовое будущее
Инвестируя в проект, вы помогаете сохранить и размножить историческое наследие мира.
Мы разработали собственную передовую технологию, которая использует hft (высокочастотную торговлю) в своих лучших способностях и по пути мы обнаружили, что все цифровые транзакции можно контролировать и анализировать, поэтому использование компьютеров и алгоритмического программного обеспечения в сочетании с командой специалистов и аналитики помогаютт нам прогнозировать, как строить нашу стратегию.
В течение многих лет под нашим руководством, пытаясь улучшить эту технологию, мы добились замечательных результатов путём проб и ошибок, используя деньги и лучших специалистов, чтобы предоставить вам доступ к hft (высокочастотная торговля), с помощью управляемых учётных записей и счетами pamm , что помогает нам получить привлекательную прибыль.
Маркетинговые планы:
BASIC:
основной
6% ежедневно в течение 28 дней
Тело вклада включено в платежи
ROI 168%
SOLID:
7% ежедневно в течение 21 дня
Тело депозита включен в платежи
ROI 147%
SWIFT:
8% ежедневно в течение 17 дней
Тело депозита включен в платежи
ROI 136%
RAPID:
9% ежедневно в течение 14 дней
Тело депозита включен в платежи
ROI 126%
TRIAL:
110% через 7 дней
Тело депозита выплачивается в конце срока
ROI 110%
Реферальная комиссия:
5%
Платёжные системы:
Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin and Dash
Минимальный депозит:
10 $; 0,001 BTC
Минимальный вывод средств:
0,001 BTC для биткойнов, 10 долларов США для остальных
Особенности:
Защита DDOS
SSL
Скрипт Samopis
Уникальный дизайн
Зарегистрированная компания