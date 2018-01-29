Хайп-Фонд TATWEX - tatwex.com

Отправлено Сегодня, 12:51

Я не админ и не владелец хайпа. Данная тема носит ознакомительный характер и создана на основе информации, представленной на сайте проекта.



tatwex.com

Старт: 08/01/2017







Регистрация:

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Описание:

Наша миссия - помочь вам - защитить финансовое будущее

Инвестируя в проект, вы помогаете сохранить и размножить историческое наследие мира.



Мы разработали собственную передовую технологию, которая использует hft (высокочастотную торговлю) в своих лучших способностях и по пути мы обнаружили, что все цифровые транзакции можно контролировать и анализировать, поэтому использование компьютеров и алгоритмического программного обеспечения в сочетании с командой специалистов и аналитики помогаютт нам прогнозировать, как строить нашу стратегию.



В течение многих лет под нашим руководством, пытаясь улучшить эту технологию, мы добились замечательных результатов путём проб и ошибок, используя деньги и лучших специалистов, чтобы предоставить вам доступ к hft (высокочастотная торговля), с помощью управляемых учётных записей и счетами pamm , что помогает нам получить привлекательную прибыль.



Маркетинговые планы:







BASIC:

основной

6% ежедневно в течение 28 дней

Тело вклада включено в платежи

ROI 168%



SOLID:

7% ежедневно в течение 21 дня

Тело депозита включен в платежи

ROI 147%



SWIFT:

8% ежедневно в течение 17 дней

Тело депозита включен в платежи

ROI 136%



RAPID:

9% ежедневно в течение 14 дней

Тело депозита включен в платежи

ROI 126%



TRIAL:

110% через 7 дней

Тело депозита выплачивается в конце срока

ROI 110%



Реферальная комиссия:

5%



Платёжные системы:

Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin and Dash



Минимальный депозит:

10 $; 0,001 BTC



Минимальный вывод средств:

0,001 BTC для биткойнов, 10 долларов США для остальных



Особенности:

Защита DDOS

SSL

Скрипт Samopis

Уникальный дизайн

Зарегистрированная компания