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Сотрудничество с модами для Майнкрафта

Автор темы websparkdev, Сегодня, 11:14

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#1 websparkdev

websparkdev

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:14


Всем привет! Предлагаем владельцам сайтов с модами для minecraft выгодное сотрудничество. 
 
Вы помогаете нам продвигать наше программное обеспечение, разработанное совместно с одним из крупнейших поисковиков рунета (не мейл), которое помогает ставить пользователям моды.
 
Взамен мы покажем своим пользователям ссылки на Ваши сайты и оплатим инсталлы. Наши пользователи являются также и целевой аудиторией Вашего сайта. 
 
Мы более пяти лет живем успешно на рынке IT, дорожим своей репутацией и отношениями со своими вебмастерами. 
 
Если Вас заинтересовало наше предложение, пишите на почту mymods4games@gmail.com или в скайп igor.gulamov
 
Мы с радостью продемонстрируем софт и обсудим все детали сотрудничества

 

 


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