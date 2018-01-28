Продажа дедиков(Dedicated Servers) по низким ценам!

Отправлено Сегодня, 17:29

Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем Вашему вниманию сервис по продаже Dedicated Servers(дедики,RDP)!

В наличии дедики под ВСЕ СТРАНЫ и под ЛЮБЫЕ НУЖДЫ!

Также возможен брут ПОД ЗАКАЗ по ВАШИМ ПАРАМЕТРАМ!

При желании, поможем подобрать дедик под ВАШИ ЦЕЛИ!

Только быстрые сервера с параметрами 50-150 Мбит!

Выполняем подборку по параметрам (по Вашему желанию):

Права - admins\users

Страна (список основных стран ниже)!

OS - WS2003/2008/2012 | Win7\8\10!

Скорость входящего/исходящего соединения!

Есть сервера, подходящие для более длительного пользования!

Уважаемые покупатели! Очень просим Вас писать СРАЗУ все НЕОБХОДИМЫЕ требования к дедику! От этого зависит скорость подбора нужного Вам товара!

Список ОСНОВНЫХ стран,которые есть в наличии:

Россия

Украина

Швейцария

Нидерланды

Эстония

Великобритания

США

Канада

Франция

Германия

Латвия

Обращаем Ваше внимание, что это - НЕ ВЕСЬ список стран, есть и другие. О наличии конкретных стран спрашивайте по контактам ниже.

Гарантии:

На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов!

ВАЖНО: Гарантия распространяется только если вы не подключались к дедику. Если после каких-либо Ваших действий учетную запись закрыли/заблокировали - это не является гарантийным случаем, и замены/возврата не будет!

Подумайте сами: Ваши действия могут вызвать подозрения у администратора сервера, в результате чего он просто заблокирует учетную запись! От этого НИКТО не застрахован!

Мы готовы работать через ПРОВЕРЕННОГО гаранта за Ваш счёт либо по схеме: сначала оплата, потом товар! Все переписки сохраняются, список кидал будет регулярно публиковаться!

Стоимость дедика: 2$ (возможно изменение цены при предъявлении покупателем большого количества требований ПОД ЗАКАЗ: поймите нас, найти ОПРЕДЕЛЕННЫЙ дедик довольно сложно)!

Оплата:

WebMoney

QIWI

Яндекс.Деньги

Наши контакты:

Telegram: @Ariurn

ICQ: 720647043

E-Mail: ariurn@protonmail.ch

Просьба при написании сообщения писать СРАЗУ все НЕОБХОДИМЫЕ требования! Помните: чем меньше требований, тем быстрее будет найден и дешевле продан товар!