Продажа дедиков(Dedicated Servers) по низким ценам!

Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем Вашему вниманию сервис по продаже Dedicated Servers(дедики,RDP)!
В наличии дедики под ВСЕ СТРАНЫ и под ЛЮБЫЕ НУЖДЫ!
Также возможен брут ПОД ЗАКАЗ по ВАШИМ ПАРАМЕТРАМ!
При желании, поможем подобрать дедик под ВАШИ ЦЕЛИ!
Только быстрые сервера с параметрами 50-150 Мбит!
Выполняем подборку по параметрам (по Вашему желанию):
Права - admins\users
Страна (список основных стран ниже)!
OS - WS2003/2008/2012 | Win7\8\10!
Скорость входящего/исходящего соединения!
Есть сервера, подходящие для более длительного пользования!
Уважаемые покупатели! Очень просим Вас писать СРАЗУ все НЕОБХОДИМЫЕ требования к дедику! От этого зависит скорость подбора нужного Вам товара!
Список ОСНОВНЫХ стран,которые есть в наличии:
Россия
Украина
Швейцария
Нидерланды
Эстония
Великобритания
США
Канада
Франция
Германия
Латвия
Обращаем Ваше внимание, что это - НЕ ВЕСЬ список стран, есть и другие. О наличии конкретных стран спрашивайте по контактам ниже.
Гарантии:
На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов!
ВАЖНО: Гарантия распространяется только если вы не подключались к дедику. Если после каких-либо Ваших действий учетную запись закрыли/заблокировали - это не является гарантийным случаем, и замены/возврата не будет!
Подумайте сами: Ваши действия могут вызвать подозрения у администратора сервера, в результате чего он просто заблокирует учетную запись! От этого НИКТО не застрахован!
Мы готовы работать через ПРОВЕРЕННОГО гаранта за Ваш счёт либо по схеме: сначала оплата, потом товар! Все переписки сохраняются, список кидал будет регулярно публиковаться!
Стоимость дедика: 2$ (возможно изменение цены при предъявлении покупателем большого количества требований ПОД ЗАКАЗ: поймите нас, найти ОПРЕДЕЛЕННЫЙ дедик довольно сложно)!
Оплата:
WebMoney
QIWI
Яндекс.Деньги
Наши контакты:
Telegram: @Ariurn
ICQ: 720647043
E-Mail: ariurn@protonmail.ch
Просьба при написании сообщения писать СРАЗУ все НЕОБХОДИМЫЕ требования! Помните: чем меньше требований, тем быстрее будет найден и дешевле продан товар!