Продвижение интим-магазина

Отправлено Сегодня, 17:10

Всем привет!

Решил открыть онлайн сексшоп в своём регионе. Есть немного: сайт будет сделан на конструкторе с полным пакетом SEO-оптимизации. Можно детально всё настроить, привязать свой хостинг, домен и различные способы оплаты. Полный пакет.



С поставщиками вопрос решаемый: есть из чего выбрать. Однако ежемесячный бюджет на рекламу составляет всего 15000 рублей. Как мне сказали, скудненько. Но считаю, если правильно его распланировать, результат не заставит ждать.



Собственно в этом и вопрос. Об интернет-бизнесе много читал в течение 2-3 лет, но заняться решил только сейчас. На что советуете сделать упор? Соц.сети, доски объявлений, контекстную рекламу?



Условия следующие: есть масса групп в ВК и Одноклассниках с хорошей целевой аудиторией. В среднем пост стоит 400-500 рублей. По главному ключевику в поиске Яндекс около 500 запросов ежемесячно. Планируем позиционировать интернет-магазин как помощь в укреплении семьи. Никакого разврата: сдержанный дизайн с элементами классической эротики, хорошие фото и приемлемые цены на товары.



Также хотел бы узнать о текстах на сайт. Поставщики предлагают собственные НЕУНИКАЛЬНЫЕ описания для товаров. Думал сделать хороший УНИКАЛЬНЫЙ контент на главную и в категории, а описания товаров оставить от поставщика. Будет ли это приемлемым на старте?



Знающие люди с таким бюджетом посоветовали уйти на контекстную рекламу и пока не нанимать СЕО-специалиста. Ваше мнение?



Буду рад любым мыслям. В особенности, от людей, которые успешно продвигали подобные проекты



Заранее, спасибо!