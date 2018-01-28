Качественные приватные прокси ipv4! от 45 руб!

День добрый!
Продаю качественные индивидуальные прокси IPv4 в одни руки! Исключительно приватные и быстрые для ваших задач!
Информация:
- Локация РФ
- Авторизация по логину и паролю
- Выдача строго в одни руки
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Техническая поддержка всегда он-лайн
Акция! Цены снижены!
Действуют следующие цены на IPv4:
IPv4 Russia
Proxy IPv4 1 шт. – 70 руб/мес.
Proxy IPv4 5 шт. – 65 руб/мес.
Proxy IPv4 10 шт. – 60 руб/мес.
Proxy IPv4 20 шт. – 55 руб/мес.
Proxy IPv4 50 шт. – 50 руб/мес.
Proxy IPv4 100 шт. – 45 руб/мес.
Все понимаем в плане недостаточной репутации на ресурсе, поэтому предоставим бесплатный IP за отзыв человеку с достаточным колличеством сообщений на форуме, пишите предложения!
Контактная информация:
ICQ: 726608113
Skype: live:diego222_14
Telegram: https://t.me/Diego22222
Или пишите в ЛС по любым вопросам!