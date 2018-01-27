MadMobile-монетизация APK инсталлов

Отправлено Вчера, 19:30

Уважаемые вебмастера, мы бы хотели поздороваться и пригласить вас к сотрудничеству. Мы уже более 6 лет занимаемся монетизацией APK инсталлов и Андроид трафика в целом и на данный момент мы можем предложить следующее:



- своевременные выплаты по NET0

- отсутствие детектов

- автоматическая интеграция SDK в любой APK файл

- возможность менять в APK иконку, название пакета, имя приложения, выставлять частоту показов, сделать скрытие иконки по таймеру и многое другое

- возможность не делать показы для GP инсталлов, а также автоматический запуск рекламы после обновления в GP, без необходимости запускать приложение (таким образом один апдейт сразу станет активен у всей базы DAU)

- для арбитражников у нас есть поддержка Sub ID,постбэков и прямые ссылки на APK файлы

- также мы предоставляем детальную статистику по приложениям, гео, цпм и среднему цпм по системе за любой день

- до 20 показов в сутки

- специализированный софт для автоматизации работы с различными APK ресурсами и ММ

- гибкая реферальная система от 7% и выше

- и конечно же человеческий саппорт и конкурентоспособные рейты









Если у вас есть трафик или вы знаете, как и где распространять Андроид приложеня -

регистрируйтесь на www.madmobile.biz и задавайте вопросы на support[at]madmobile.biz

Сообщение отредактировал mmobile2: Вчера, 19:31