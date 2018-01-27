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MadMobile-монетизация APK инсталлов

Автор темы mmobile2, Вчера, 19:30

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#1 mmobile2

mmobile2

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Отправлено Вчера, 19:30

Уважаемые вебмастера, мы бы хотели поздороваться и пригласить вас к сотрудничеству. Мы уже более 6 лет занимаемся монетизацией APK инсталлов и Андроид трафика в целом и на данный момент мы можем предложить следующее:

- своевременные выплаты по NET0
- отсутствие детектов
- автоматическая интеграция SDK в любой APK файл
- возможность менять в APK иконку, название пакета, имя приложения, выставлять частоту показов, сделать скрытие иконки по таймеру и многое другое
- возможность не делать показы для GP инсталлов, а также автоматический запуск рекламы после обновления в GP, без необходимости запускать приложение (таким образом один апдейт сразу станет активен у всей базы DAU)
- для арбитражников у нас есть поддержка Sub ID,постбэков и прямые ссылки на APK файлы
- также мы предоставляем детальную статистику по приложениям, гео, цпм и среднему цпм по системе за любой день
- до 20 показов в сутки
- специализированный софт для автоматизации работы с различными APK ресурсами и ММ
- гибкая реферальная система от 7% и выше
- и конечно же человеческий саппорт и конкурентоспособные рейты

e36b09b3ad1bc7c8e1985f35e4924797-full.pn
 
 
Если у вас есть трафик или вы знаете, как и где распространять Андроид приложеня -
регистрируйтесь на www.madmobile.biz и задавайте вопросы на support[at]madmobile.biz


Сообщение отредактировал mmobile2: Вчера, 19:31

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