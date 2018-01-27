Эффективная настройка рекламы в яндекс директ

Отправлено Сегодня, 10:26

Добрый день!

Вам нужны реальные клиенты в ваш бизнес, вы хотите увеличить выручку и сократить расходы на рекламу?

Обязательно пишите или звоните, я вам помогу!

Что я для этого буду делать:

1) Аудит рекламной кампании (если уже проводилась), сайта и офера (уникальное торговое предложение), конкурентный анализ

Цена: бесплатно!!!

2) Настройка рекламной кампании в РСЯ

Цена: за работу возьму небольшой процент от чистой прибыли (обговаривается индивидуально) + рекомендацию от заказчика, именно поэтому мне важна работа на результат, как и Вам!

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✔настройка РСЯ (поведение, тематика, графические), ретаргетинг

✔ Максимальное количество ключевых слов (подключаю слова постепенно, начиная с горячих ключей)

✔ Составление релевантных текстов заголовка и объявления повышающие кликабельность по ним

✔ Заполнение Яндекс-визитки

✔ Быстрые ссылки

✔ Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке побуждающее к преходу на сайт

✔ Установка UTM-метки и анализ по яндекс метрике настроенную на цель

✔ Снижениеацены конверсии за клик до минимальной возможной

✔ Тестирование текстов объявлений

✔ Составление всех видов форматов картинок в РСЯ

✔ Тестирование рекламной кампании

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С вас только бюджет на саму рекламу - минимальная сумма расчитывается индивидуально в зависимости от товара и его цены, подробности лично

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По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или звонить по телефону, писать в WhatsApp!!

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ПОШАГОВАЯ СХЕМА МОЕЙ РАБОТЫ НАСТРОЙКИ ЯНДЕКС. ДИРЕКТ (РСЯ)



