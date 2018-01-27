Эффективная настройка рекламы в яндекс директ

Добрый день!
Вам нужны реальные клиенты в ваш бизнес, вы хотите увеличить выручку и сократить расходы на рекламу?
Обязательно пишите или звоните, я вам помогу!
Что я для этого буду делать:
1) Аудит рекламной кампании (если уже проводилась), сайта и офера (уникальное торговое предложение), конкурентный анализ
Цена: бесплатно!!!
2) Настройка рекламной кампании в РСЯ
Цена: за работу возьму небольшой процент от чистой прибыли (обговаривается индивидуально) + рекомендацию от заказчика, именно поэтому мне важна работа на результат, как и Вам!
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✔настройка РСЯ (поведение, тематика, графические), ретаргетинг
✔ Максимальное количество ключевых слов (подключаю слова постепенно, начиная с горячих ключей)
✔ Составление релевантных текстов заголовка и объявления повышающие кликабельность по ним
✔ Заполнение Яндекс-визитки
✔ Быстрые ссылки
✔ Отображаемая ссылка, ключевое слово в ссылке побуждающее к преходу на сайт
✔ Установка UTM-метки и анализ по яндекс метрике настроенную на цель
✔ Снижениеацены конверсии за клик до минимальной возможной
✔ Тестирование текстов объявлений
✔ Составление всех видов форматов картинок в РСЯ
✔ Тестирование рекламной кампании
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С вас только бюджет на саму рекламу - минимальная сумма расчитывается индивидуально в зависимости от товара и его цены, подробности лично
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По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или звонить по телефону, писать в WhatsApp!!
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ПОШАГОВАЯ СХЕМА МОЕЙ РАБОТЫ НАСТРОЙКИ ЯНДЕКС. ДИРЕКТ (РСЯ)
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