Как можно заработать на квадрокоптере?

Всем доброго дня. У кого какие идеи будут?
Самые реальные и нереальные. Ну только кроме того что свадьбы снимать и прочую банальщину.
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Отправлено Вчера, 20:32
Отправлено Вчера, 23:12
Шпионить, подглядывая в окна...
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Отправлено Сегодня, 04:24
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