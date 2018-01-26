Получи бонус 30$ от Робофорекс, выводи прибыль без всяких "НО"! + Парт

Отправлено Вчера, 20:32

Партнерка Робофорекс, высокая конверсия за счет бонуса в 30$ всем

1. Возможность выводить прибыль - вы можете снимать прибыль от торговли на собственные и бонусные средства без ограничений.

2. Бонусные средства выдерживают "просадку" - бонус не будет списан при уменьшении баланса счёта ниже уровня бонусной части вплоть до момента наступления события Stop Out.

3. Стартовый капитал - возможность получить бонус 30 USD для торговли на реальном счёте при верификации платёжных реквизитов.

4. Возможность продолжения торговли на бонусные средства - ваш бонус может быть единственным источником средств для торговли.

Брокер Roboforex начал свою работу 2009 году и за пять лет своего существования разросся в большую компанию, прочно заняв лидирующие позиции в сфере финансовых услуг. Компания не раз получала соответствующие награды:

Best Retail Forex Broker;

Лучшее исполнение среди брокеров в регионе Восточная Европа;

Лучший форекс брокер для автоматизированной торговли;

Самый быстроразвивающийся ECN-брокер в регионе Восточная Европа.

Roboforex советники и роботизированные системы – Лучший брокер мира для работы с роботами и советниками Форекс (2011 год). Все это свидетельствует о серьезном подходе к своей работе, а также о большом количестве довольных клиентов, которые про Roboforex отзывы оставляли положительные комментарии легко и в огромном количестве. Отдельно стоит выделить награду, которую принеслисоветники и роботизированные системы – Лучший брокер мира для работы с роботами и советниками Форекс (2011 год). Все это свидетельствует о серьезном подходе к своей работе, а также о большом количестве довольных клиентов, которые про Roboforex отзывы оставляли положительные комментарии легко и в огромном количестве.