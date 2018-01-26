Партнерка StudyCash до 75% от новых и до 25% с повторных продаж, совет

Уважаемые вебмастера!
Предлагаю присоединиться к партнерской программе STUDYCASH под образовательный трафик с белыми офферами
STUDYCASH предлагает:
-> рейты до 75% с первых и до 25% с повторных заказов
-> средний чек $164
-> long time rebills: став клиентом однажды, клиент надолго остается и делает в среднем 10-12 заказов, а значит вы имеете пассивный доход в течении нескольких лет
-> клиент закреплен за вебмастером навсегда
-> персональный менеджер, всегда готовый помочь: вас не оставят наедине с вопросами и нюансами
STUDYCASH впечатляет:
-> каждый вебмастер получает дополнительные 5% за заказ клиента другого вебмастера (и, конечно, ребилл получит вебмастер, за которым закреплен этот клиент)
-> каждый вебмастер получает дополнительные 3% за заказ друга клиента (нами реализована внутренняя партнерская программа, а клиенты часто предлагают услуги своим друзьям).
-> StudyCash действительно оплачивает реборны: 15% за заказы клиентов, которых вы привели снова.
-> только у StudyCash есть белые офферы, для которых не существует сезонности
STUDYCASH заботится:
-> все прозрачно: детальная аналитика и трекинг в режиме онлайн от мирового лидера Performance Marketing Software | CAKE
-> без холда, выплаты дважды в месяц после достижения минималки $100, любым удобным способом
-> без рефандов для партнеров
-> шейв исключен
За спиной STUDYCASH - большая команда специалистов, с более чем 10-ти летним опытом: менеджеры проектов, ретеншн тим, клиентская поддержка, дизайнеры, программисты, технологи и маркетологи
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