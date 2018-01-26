Партнерка StudyCash до 75% от новых и до 25% с повторных продаж, совет

Отправлено Вчера, 20:32

Уважаемые вебмастера!

Предлагаю присоединиться к партнерской программе STUDYCASH под образовательный трафик с белыми офферами

-> рейты до 75% с первых и до 25% с повторных заказов

-> средний чек $164

-> long time rebills: став клиентом однажды, клиент надолго остается и делает в среднем 10-12 заказов, а значит вы имеете пассивный доход в течении нескольких лет

-> клиент закреплен за вебмастером навсегда

-> персональный менеджер, всегда готовый помочь: вас не оставят наедине с вопросами и нюансами

STUDYCASH впечатляет:

-> каждый вебмастер получает дополнительные 5% за заказ клиента другого вебмастера (и, конечно, ребилл получит вебмастер, за которым закреплен этот клиент)

-> каждый вебмастер получает дополнительные 3% за заказ друга клиента (нами реализована внутренняя партнерская программа, а клиенты часто предлагают услуги своим друзьям).

-> StudyCash действительно оплачивает реборны: 15% за заказы клиентов, которых вы привели снова.

-> только у StudyCash есть белые офферы, для которых не существует сезонности

STUDYCASH заботится:

-> все прозрачно: детальная аналитика и трекинг в режиме онлайн от мирового лидера Performance Marketing Software | CAKE

-> без холда, выплаты дважды в месяц после достижения минималки $100, любым удобным способом

-> без рефандов для партнеров

-> шейв исключен

За спиной STUDYCASH - большая команда специалистов, с более чем 10-ти летним опытом: менеджеры проектов, ретеншн тим, клиентская поддержка, дизайнеры, программисты, технологи и маркетологи

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А вот и стата одного из партнеров за 2 недели: