OneCupon Shop • Хватит переплачивать, покупаем на халяву!

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Покупая товар вы соглашаетесь с правилами:

• Проверка товара в течении 10 минут.

• После 10 минут, замена не делается.

Не знание правил, не освобождает от ответственности.

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