Приветствую, уважаемые форумчане!
Предлагаю свои услуги по исполнению копирайтинга.
В последнее время поисковые системы (Яндекс и Гугл) научились хорошо отличать качественный и грамотный текст от текста, который содержит орфографические и пунктуационные ошибки. Плюс ко всему усилилось влияние поведенческих факторов (какое время человек читает текст и находится на сайте), поэтому тексты моего авторства ПС очень любят, хорошо их ранжируют и дают им высокие позиции.
Пишу всегда качественные тексты с высокой уникальностью (97-100% по Адвего, etxt, text.ru) и грамотностью.
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Всегда учитываю и удовлетворяю любые пожелания заказчика, могу лаконично размазать ключевые слова по тексту.
В результате Вы получаете качественные и приятночитаемые тексты без воды для своего сайта.
Любимые темы: бизнес, финансы, здоровье, красота, диеты, туризм, спорт, политика, авто, интернет, высокие технологии, строительство, медицина. В принципе готов работать с любой адекватной темой.
В сутки пишу до 30к знаков.
Оплата: WebMoney
Цены на мои услуги:
СЕО копирайтинг от 90 руб за 1000 зн.
Текст на главную страницу сайта от 1000 руб.
Разработка прототипа сайта для продающего LP от 4000 руб.
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Связь со мной:
icq - 678-789-502
skype - dmitrixxx89
email - dmitrixxx89@gmail.com
С уважением Дмитрий.
Пишу тексты которые любят Яндекс и Google. Копирайт от 90 руб за 1000
Автор темы dmitrixxx1, Сегодня, 14:30
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