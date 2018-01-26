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Пишу тексты которые любят Яндекс и Google. Копирайт от 90 руб за 1000

Автор темы dmitrixxx1, Сегодня, 14:30

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#1 dmitrixxx1

dmitrixxx1

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:30

Приветствую, уважаемые форумчане!
Предлагаю свои услуги по исполнению копирайтинга.

В последнее время поисковые системы (Яндекс и Гугл) научились хорошо отличать качественный и грамотный текст от текста, который содержит орфографические и пунктуационные ошибки. Плюс ко всему усилилось влияние поведенческих факторов (какое время человек читает текст и находится на сайте), поэтому тексты моего авторства ПС очень любят, хорошо их ранжируют и дают им высокие позиции.


Пишу всегда качественные тексты с высокой уникальностью (97-100% по Адвего, etxt, text.ru) и грамотностью.
Строгое соблюдение договоренных сроков.
Всегда учитываю и удовлетворяю любые пожелания заказчика, могу лаконично размазать ключевые слова по тексту.

В результате Вы получаете качественные и приятночитаемые тексты без воды для своего сайта.

Любимые темы: бизнес, финансы, здоровье, красота, диеты, туризм, спорт, политика, авто, интернет, высокие технологии, строительство, медицина. В принципе готов работать с любой адекватной темой.

В сутки пишу до 30к знаков.

Оплата: WebMoney

Цены на мои услуги:

СЕО копирайтинг от 90 руб за 1000 зн.
Текст на главную страницу сайта от 1000 руб.
Разработка прототипа сайта для продающего LP от 4000 руб.

Более 200 положительных отзывов - https://searchengine...ad.php?t=840752

Связь со мной:

icq - 678-789-502

skype - dmitrixxx89

email - dmitrixxx89@gmail.com

С уважением Дмитрий.
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