КосмоХост - хостинг и VDS в аренду

Отправлено 25 Январь 2018 - 18:21

Наша хостинг-компания работает с 2005 года. Мы предоставляем услуги хостинга, аренды серверов VDS, VPS, регистрации доменов. Мы предоставляем услуги на оборудовании, которое расположено в дата-центре "Теленэт" (г.Москва).

В основе услуг компании:

- Надежность и цена;

- Индивидуальный подход;

- Удобство и скорость работы;

- Качественная поддержка;

- Высокий UpTime

Хостинг у нас можно купить всего от 150 р./мес.

VDS на OpenVZ - от 100 р./мес.

VDS на KVM - от 250 р./мес.

У нас виртуальные серверы поддерживают работу с IPv6. Есть возможность аренды виртуальных серверов с IP-адресами и адресами IPv6.

Цены указаны в рублях РФ.