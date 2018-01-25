КосмоХост - хостинг и VDS в аренду

Наша хостинг-компания работает с 2005 года. Мы предоставляем услуги хостинга, аренды серверов VDS, VPS, регистрации доменов. Мы предоставляем услуги на оборудовании, которое расположено в дата-центре "Теленэт" (г.Москва).
В основе услуг компании:
- Надежность и цена;
- Индивидуальный подход;
- Удобство и скорость работы;
- Качественная поддержка;
- Высокий UpTime
Хостинг у нас можно купить всего от 150 р./мес.
VDS на OpenVZ - от 100 р./мес.
VDS на KVM - от 250 р./мес.
У нас виртуальные серверы поддерживают работу с IPv6. Есть возможность аренды виртуальных серверов с IP-адресами и адресами IPv6.
Цены указаны в рублях РФ.
Мы ждем Вас на нашем сайте: https://kosmohost.com