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Пишу тексты, веду группы в социальных сетях

Автор темы nadin minina, Сегодня, 07:04

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#1 nadin minina

nadin minina

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Пермь
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 07:04

Меня зовут Надежда, и я занимаюсь Интернет-маркетингом.

 

Благодаря сотрудничеству со мной вы сможете рассказать потенциальным клиентам о своей компании  намного больше и интереснее, привлечь новых и поддерживать коммуникацию с постоянными клиентами,  а значит, увеличить  уровень продаж, повысить свой доход и управлять репутацией.

 

Вы сможете переложить на меня решение всех вопросов, связанных с написанием текстов, SMM -продвижением.

Давайте начнем с того, что определим, какие результаты вы хотите видеть в ходе моей работы, исходя из этого я разработаю и согласую с вами контент-план.

 

Но это еще не все! Также я занимаюсь копирайтингом, а значит, с легкостью подготовлю нужный для вашего сайта контент, чтобы сделать сайт презентабельным  и интересным. 

 

Как вам мое предложение? 

 

 

 

 

 


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