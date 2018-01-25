Пишу тексты, веду группы в социальных сетях

Отправлено Сегодня, 07:04

Меня зовут Надежда, и я занимаюсь Интернет-маркетингом.

Благодаря сотрудничеству со мной вы сможете рассказать потенциальным клиентам о своей компании намного больше и интереснее, привлечь новых и поддерживать коммуникацию с постоянными клиентами, а значит, увеличить уровень продаж, повысить свой доход и управлять репутацией.

Вы сможете переложить на меня решение всех вопросов, связанных с написанием текстов, SMM -продвижением.

Давайте начнем с того, что определим, какие результаты вы хотите видеть в ходе моей работы, исходя из этого я разработаю и согласую с вами контент-план.

Но это еще не все! Также я занимаюсь копирайтингом, а значит, с легкостью подготовлю нужный для вашего сайта контент, чтобы сделать сайт презентабельным и интересным.

Как вам мое предложение?