Анонимные электронные платежи ограничат?!.

Договорятся ли в 2018-ом?..
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Отправлено Сегодня, 00:44
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Отправлено Сегодня, 04:16
просит наложить запрет на снятие средств с электронных кошельков
1. Это запрет на снятие средств с электронных кошельков для пользователей любой страны или только для граждан РФ?
2. Запрет временный или постоянный?
3. Если запретят, то получается людям не будет смысла принимать оплату своих услуг и товаров с помощью электронных кошельков, так как они не смогут вывести деньги?
Сообщение отредактировал Sova: Сегодня, 04:17
Отправлено Сегодня, 05:53
Это уже перебор. ИМХО.
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