Анонимные электронные платежи ограничат?!.

Отправлено Сегодня, 00:44





Граждане России смогут зачислять деньги на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета.

Такие поправки в законодательство готовит Минфин по распоряжению правительства!

Центробанк России, в свою очередь, просит наложить запрет на снятие средств с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг требует ввести идентификацию их держателей.

В конце 2017 года ведомства вели дискуссии по поводу разногласия позиций относительно запрета. Однако прийти к единому мнению чиновникам тогда не удалось...

Договорятся ли в 2018-ом?..