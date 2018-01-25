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Анонимные электронные платежи ограничат?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:44

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Сообщений в теме: 2

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 501 сообщений
8 132
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:44

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Граждане России смогут зачислять деньги на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета.
Такие поправки в законодательство готовит Минфин по распоряжению правительства!
 
Центробанк России, в свою очередь, просит наложить запрет на снятие средств с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг требует ввести идентификацию их держателей.
В конце 2017 года ведомства вели дискуссии по поводу разногласия позиций относительно запрета. Однако прийти к единому мнению чиновникам тогда не удалось...
Договорятся ли в 2018-ом?..
 
Источник: kommersant.ru

 

 


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#2 Sova

Sova

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 145 сообщений
55
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 04:16

просит наложить запрет на снятие средств с электронных кошельков

 

1. Это запрет на снятие средств с электронных кошельков для пользователей любой страны или только для граждан РФ?

2. Запрет временный или постоянный?

3. Если запретят, то получается людям не будет смысла принимать оплату своих услуг и товаров с помощью электронных кошельков, так как они не смогут вывести деньги?


Сообщение отредактировал Sova: Сегодня, 04:17

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#3 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 151 сообщений
751
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 05:53

Это уже перебор. ИМХО.


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