TopAdmin - самые бородатые админы - поддержка, аудит, подбор, консульт

Отправлено Вчера, 21:54

Уважаемые форумчане, здравствуйте.

Хотели бы представить немножко услуг от нашей небольшой, но опытной админской команды topadmin.biz

Перед тем как рассказать о том что умеем, как умеем, - небольшое вступление:

Любая консультация и выявление проблем от нас - всегда бесплатно!

Весь наш опыт можем подтвердить реальными кейсами и работами, нас всегда можно протестить перед выбором!

Постоянным клиентам огроменные скидки, плюшки

Любой способ сотрудничества и оплаты - ООО, ЧП - официальный договор с НДС, без НДС, электронные валюты, переводы

Решаем любые СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ задачи с сохранением полной анонимности клиента

Для Веб-студий, агенций, фрилансеров, владельцев интернет-магазинов и других бизнесов - особые вкусные условия

А теперь по услугам, если чего то нет в списке, пишите, решаем почти все:

Решение любых проблем с unix серверами, начиная с разовых работ и до постоянного долгосрочного сопровождения, мониторинг, аудит, оптимизация ресурсов, высоконагруженные проекты, подбор оптимальной инфраструктуры

Базовая установка ОС, установка обновлений, настройка удалённого доступа

Оптимизация настроек ПО под физические параметры сервера

Установка ПО и модулей с репозиториев или сборка с исходников

Настройка и оптимизация web-сервера haproxy, nginx, apache, lighttpd

Настройка web-сервера для работы в связке с php - php-fpm, mod_php, php-cgi, php-fcgi

Настройка web-сервера для работы в связке с ruby, nodejs, python - mod_passenger, ruby on rails

Настройка поддержки http 2.0 или SPDY

Настройка снятия и отображения web-статистики

Настройка и оптимизация БД MySQL, MariaDB, PerconaDB, PostgreSQL, Reddis, SQLlite, ES

Настройка резервного копирования с помощью bacula или индивидуально написанных скриптов

Настройка почтовых сервисов - postfix, exim, dovecot, postgrey, iredmail

Настройка панелей управления. Cpanel, Directadmin, Ispmanager, Vestacp, Centos web panel, Webmin

Настройка web-интерфейсов для работы с почтой: roundcube, horde, postfixadmin

Поддержка и сопровождение:

Проверка сервера на вирусы, руткиты

Проверка проекта на наличие уязвимостей

Внедрение системы учёта событий csf&lfd или любую другую на выбор клиента

Перевод сервисов на работу через SSL. Гарантия класса А+ согласно тестам ssllabs

Настройка фаервола, fail2ban

Настройка анализаторов трафика - ntop, ntopng, netflow

Консультации по вопросам администрирования (чат, телефон)

Отработка запросов по администрированию (организация доступов и доработки конфигурации, выгрузки правок)

Мониторинг сообщений системы учёта событий и фаервола

Высоконагруженные проекты:

Анализ проекта, подбор ДЦ, серверов, ПО

Помощь в разработке структуры проекта

Внедрение систем виртуализации

Настройка web-кластера haproxy, nginx

Настройка кластера БД на базе

Galera Cluster, с репликацией мастер-мастер

Внедрение систем централизированного управления на базе Salt, Puppet

Организация единой точки входа, создание внутренней сети кластера

Оптимизация отдачи контента за счёт внедрения собственной сети CDN

А так же:

Корпоративные сервисы - почта, бекапы, бухгалтерия, удаленный доступ, телефония, файлообмен!

Обычный хостинг, ВИП-хостинг для крутых ребят, ВПС\ВДС - на любой вкус!

Сопровождение дял веб-студий - среда разработки, гитлаб, автоматизация выгрузок!

МЫ НА СВЯЗИ:

Telegram/Viber: +380731484848

Telephone: +380443000048

E-mail: ceo@topadmin1.biz \ support@topadmin1.biz

Ну и можно к нам в гости!) г. Киев, ул. Вадима Гетьмана 30Б, оф. 103