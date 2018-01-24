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TopAdmin - самые бородатые админы - поддержка, аудит, подбор, консульт

Автор темы borodaserv, Вчера, 21:54

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#1 borodaserv

borodaserv

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:54

Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Хотели бы представить немножко услуг от нашей небольшой, но опытной админской команды topadmin.biz
 
Перед тем как рассказать о том что умеем, как умеем, - небольшое вступление:
  • Любая консультация и выявление проблем от нас - всегда бесплатно!
  • Весь наш опыт можем подтвердить реальными кейсами и работами, нас всегда можно протестить перед выбором!
  • Постоянным клиентам огроменные скидки, плюшки
  • Любой способ сотрудничества и оплаты - ООО, ЧП - официальный договор с НДС, без НДС, электронные валюты, переводы
  • Решаем любые СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ задачи с сохранением полной анонимности клиента
  • Для Веб-студий, агенций, фрилансеров, владельцев интернет-магазинов и других бизнесов - особые вкусные условия
    • А теперь по услугам, если чего то нет в списке, пишите, решаем почти все:
     
    Решение любых проблем с unix серверами, начиная с разовых работ и до постоянного долгосрочного сопровождения, мониторинг, аудит, оптимизация ресурсов, высоконагруженные проекты, подбор оптимальной инфраструктуры
  • Базовая установка ОС, установка обновлений, настройка удалённого доступа
  • Оптимизация настроек ПО под физические параметры сервера
  • Установка ПО и модулей с репозиториев или сборка с исходников
  • Настройка и оптимизация web-сервера haproxy, nginx, apache, lighttpd
  • Настройка web-сервера для работы в связке с php - php-fpm, mod_php, php-cgi, php-fcgi
  • Настройка web-сервера для работы в связке с ruby, nodejs, python - mod_passenger, ruby on rails
  • Настройка поддержки http 2.0 или SPDY
  • Настройка снятия и отображения web-статистики
  • Настройка и оптимизация БД MySQL, MariaDB, PerconaDB, PostgreSQL, Reddis, SQLlite, ES
  • Настройка резервного копирования с помощью bacula или индивидуально написанных скриптов
  • Настройка почтовых сервисов - postfix, exim, dovecot, postgrey, iredmail
  • Настройка панелей управления. Cpanel, Directadmin, Ispmanager, Vestacp, Centos web panel, Webmin
  • Настройка web-интерфейсов для работы с почтой: roundcube, horde, postfixadmin
    •  
    Поддержка и сопровождение:
  • Проверка сервера на вирусы, руткиты
  • Проверка проекта на наличие уязвимостей
  • Внедрение системы учёта событий csf&lfd или любую другую на выбор клиента
  • Перевод сервисов на работу через SSL. Гарантия класса А+ согласно тестам ssllabs
  • Настройка фаервола, fail2ban
  • Настройка анализаторов трафика - ntop, ntopng, netflow
  • Консультации по вопросам администрирования (чат, телефон)
  • Отработка запросов по администрированию (организация доступов и доработки конфигурации, выгрузки правок)
  • Мониторинг сообщений системы учёта событий и фаервола
    •  
    Высоконагруженные проекты:
  • Анализ проекта, подбор ДЦ, серверов, ПО
  • Помощь в разработке структуры проекта
  • Внедрение систем виртуализации
  • Настройка web-кластера haproxy, nginx
  • Настройка кластера БД на базе
  • Galera Cluster, с репликацией мастер-мастер
  • Внедрение систем централизированного управления на базе Salt, Puppet
  • Организация единой точки входа, создание внутренней сети кластера
  • Оптимизация отдачи контента за счёт внедрения собственной сети CDN
    •  
    А так же:
  • Корпоративные сервисы - почта, бекапы, бухгалтерия, удаленный доступ, телефония, файлообмен!
  • Обычный хостинг, ВИП-хостинг для крутых ребят, ВПС\ВДС - на любой вкус!
  • Сопровождение дял веб-студий - среда разработки, гитлаб, автоматизация выгрузок!
    •  
    МЫ НА СВЯЗИ:
     
    Telegram/Viber: +380731484848
    Telephone: +380443000048
    E-mail: ceo@topadmin1.biz \ support@topadmin1.biz
     
    Ну и можно к нам в гости!) г. Киев, ул. Вадима Гетьмана 30Б, оф. 103

     


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