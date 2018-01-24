TopAdmin - самые бородатые админы - поддержка, аудит, подбор, консульт

Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Хотели бы представить немножко услуг от нашей небольшой, но опытной админской команды topadmin.biz
Перед тем как рассказать о том что умеем, как умеем, - небольшое вступление:
Любая консультация и выявление проблем от нас - всегда бесплатно!
Весь наш опыт можем подтвердить реальными кейсами и работами, нас всегда можно протестить перед выбором!
Постоянным клиентам огроменные скидки, плюшки
Любой способ сотрудничества и оплаты - ООО, ЧП - официальный договор с НДС, без НДС, электронные валюты, переводы
Решаем любые СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ задачи с сохранением полной анонимности клиента
Для Веб-студий, агенций, фрилансеров, владельцев интернет-магазинов и других бизнесов - особые вкусные условия
А теперь по услугам, если чего то нет в списке, пишите, решаем почти все:
Решение любых проблем с unix серверами, начиная с разовых работ и до постоянного долгосрочного сопровождения, мониторинг, аудит, оптимизация ресурсов, высоконагруженные проекты, подбор оптимальной инфраструктуры
Базовая установка ОС, установка обновлений, настройка удалённого доступа
Оптимизация настроек ПО под физические параметры сервера
Установка ПО и модулей с репозиториев или сборка с исходников
Настройка и оптимизация web-сервера haproxy, nginx, apache, lighttpd
Настройка web-сервера для работы в связке с php - php-fpm, mod_php, php-cgi, php-fcgi
Настройка web-сервера для работы в связке с ruby, nodejs, python - mod_passenger, ruby on rails
Настройка поддержки http 2.0 или SPDY
Настройка снятия и отображения web-статистики
Настройка и оптимизация БД MySQL, MariaDB, PerconaDB, PostgreSQL, Reddis, SQLlite, ES
Настройка резервного копирования с помощью bacula или индивидуально написанных скриптов
Настройка почтовых сервисов - postfix, exim, dovecot, postgrey, iredmail
Настройка панелей управления. Cpanel, Directadmin, Ispmanager, Vestacp, Centos web panel, Webmin
Настройка web-интерфейсов для работы с почтой: roundcube, horde, postfixadmin
Поддержка и сопровождение:
Проверка сервера на вирусы, руткиты
Проверка проекта на наличие уязвимостей
Внедрение системы учёта событий csf&lfd или любую другую на выбор клиента
Перевод сервисов на работу через SSL. Гарантия класса А+ согласно тестам ssllabs
Настройка фаервола, fail2ban
Настройка анализаторов трафика - ntop, ntopng, netflow
Консультации по вопросам администрирования (чат, телефон)
Отработка запросов по администрированию (организация доступов и доработки конфигурации, выгрузки правок)
Мониторинг сообщений системы учёта событий и фаервола
Высоконагруженные проекты:
Анализ проекта, подбор ДЦ, серверов, ПО
Помощь в разработке структуры проекта
Внедрение систем виртуализации
Настройка web-кластера haproxy, nginx
Настройка кластера БД на базе
Galera Cluster, с репликацией мастер-мастер
Внедрение систем централизированного управления на базе Salt, Puppet
Организация единой точки входа, создание внутренней сети кластера
Оптимизация отдачи контента за счёт внедрения собственной сети CDN
А так же:
Корпоративные сервисы - почта, бекапы, бухгалтерия, удаленный доступ, телефония, файлообмен!
Обычный хостинг, ВИП-хостинг для крутых ребят, ВПС\ВДС - на любой вкус!
Сопровождение дял веб-студий - среда разработки, гитлаб, автоматизация выгрузок!
МЫ НА СВЯЗИ:
Telegram/Viber: +380731484848
Telephone: +380443000048
E-mail: ceo@topadmin1.biz \ support@topadmin1.biz
Ну и можно к нам в гости!) г. Киев, ул. Вадима Гетьмана 30Б, оф. 103