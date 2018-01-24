Надежные аккаунты Яндекс Директ без НДС

Отправлено Сегодня, 15:28

Предоставляю исключительно новые, зарегистрированные в 2018 году, аккаунты без НДС.

Стоимость одного аккаунта - 3 500 руб. (цена со временем может меняться).

Первым трем покупателем скидки (см. ниже).



Необходимо знать:

НДС в цену клика не вшит;

блокировки аккаунта не будет, если не будете нарушать правила Яндекс Директа;

валюта аккаунта доллары США;

пополнять рекламную кампанию можно через карты Российских банков, предварительно привязав ее к счету в PayPal. Процедура регистрации в PayPal и привязка карты займет не более 15 минут ( инструкция .

Ответы на другие часто задаваемые вопросы можно прочитать у нас на сайте в разделе вопрос - ответ.



Готов пройти любые проверки.

Возможна продажа через гаранта (сервис гарант про). Стоимость услуг гаранта оплачивает покупатель.

Если Вы не хотите тратить деньги на гаранта, но хотите удостовериться, что аккаунт действительно без НДС, могу предоставить аккаунт представителя (подаккаунт главного аккаунта или гостевой аккаунт, подробнее можно прочитать в Яндекс Помощь).



Скидки первым трем покупателям с хорошей репутацией на форуме (с Вас отзыв в теме и в группе ВК).

Первому покупателю отдам за 3 000 руб. +10$; есть на балансе аккаунте.

Второму и третьему - 3 000 руб.



Для быстрой связи пишите мне ВКонтакте

Сообщение отредактировал AZimai: Сегодня, 15:47