Бесплатный билет в мир инвестиций: простыми словами о "сложном" доходе

В это воскресенье, 28 января, в 17:00 мск, Сергей Бриз, признанный эксперт и профессионал высокого уровня, проведет открытый вебинар по инвестированию для не инвесторов.
Вебинар ориентирован на тех, кто об инвестировании, кроме названия, не знает ничего. Ну, или
почти ничего.
В этом ёмком вебинаре изложены 7 основных шагов, которые нужно предпринять для того, чтобы ваши инвестиции максимально эффективно приносили прибыль.
Меньше чем за два часа вы узнаете:
7 важных шагов к началу инвестирования;
Что на самом деле активы и пассивы;
Как отличить инвестиции, приносящие деньги, от тех, которые отнимут ваш капитал;
Почему люди думают, что инвестируют, а на самом деле тратят деньги, обогащая кого-то другого;
Что такое деньги второго уровня и как их создавать;
Почему нельзя ставить деньги целью в инвестировании;
Основы целеполагания инвестора;
Основные виды прибыльных инвестиционных стратегий, их минусы и плюсы;
Как выбрать площадку для инвестирования. Сравнение площадок на конкретных примерах;
Что может дать Вам инвестирование, а чего нет;
Как не сделать инвестирование трудовой повинностью;
Как инвестировать без риска;
Где найти помощь от настоящих инвесторов;
Где взять набор правил, согласно которому вы должны действовать на рынке;
Что такое инвестиционный план;
Две мои личные стратегии и способы инвестирования сегодня;
Как начать инвестировать, если вы не можете справиться со страхом;
Как начать обучение с нуля.
Удачи!