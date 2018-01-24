Бесплатный билет в мир инвестиций: простыми словами о "сложном" доходе

Отправлено Сегодня, 09:56

В это воскресенье, 28 января, в 17:00 мск, Сергей Бриз, признанный эксперт и профессионал высокого уровня, проведет открытый вебинар по инвестированию для не инвесторов.



Вебинар ориентирован на тех, кто об инвестировании, кроме названия, не знает ничего. Ну, или

почти ничего.

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В этом ёмком вебинаре изложены 7 основных шагов, которые нужно предпринять для того, чтобы ваши инвестиции максимально эффективно приносили прибыль.

Меньше чем за два часа вы узнаете:

7 важных шагов к началу инвестирования;

Что на самом деле активы и пассивы;

Как отличить инвестиции, приносящие деньги, от тех, которые отнимут ваш капитал;

Почему люди думают, что инвестируют, а на самом деле тратят деньги, обогащая кого-то другого;

Что такое деньги второго уровня и как их создавать;

Почему нельзя ставить деньги целью в инвестировании;

Основы целеполагания инвестора;

Основные виды прибыльных инвестиционных стратегий, их минусы и плюсы;

Как выбрать площадку для инвестирования. Сравнение площадок на конкретных примерах;

Что может дать Вам инвестирование, а чего нет;

Как не сделать инвестирование трудовой повинностью;

Как инвестировать без риска;

Где найти помощь от настоящих инвесторов;

Где взять набор правил, согласно которому вы должны действовать на рынке;

Что такое инвестиционный план;

Две мои личные стратегии и способы инвестирования сегодня;

Как начать инвестировать, если вы не можете справиться со страхом;

Как начать обучение с нуля.

Удачи!