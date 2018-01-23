Размещение статей на Супер Трастах (анонсы, живая лента, трафик, скидк

Отправлено Вчера, 18:24

Мы размещаем самые естественные и качественные ссылки на лучшиз СМИ и профильных сайтах РФ и Украины. В нашем арсенале собраны сильнейшие доноры, которые смогут продвинуть ваши поисковые запросы в Яндекс и Google.

Мелких сайтов, архивных размещений, закрытых от ПС ссылок у нас нет!

За живыми примерами ТОП-3 обращайтесь на указанные контакты! В ЛС отвечаю крайне редко.

Мы работаем с такими сайтами как RBC.ru, Kommersant.ru, Forbes.ru, KP.ru, AIF.ru и прочее.

Сегодня в нашей базе порядка 200 доноров и обязательно найдете для себя что-то интересное.

Предлагаю вашему вниманию лишь малую часть наших сайтов:

Сайты:

№ 1 СМИ сайт в зоне RU - ТИЦ 4 400, ПР 6, ЯК/Дмоз. Посещаемость от 5 000 хостов/сутки. Размещаются самые разные тематики – 130 wmz

№ 2 Онлайн журнал в зоне RU – ТИЦ 1 100, ПР 5, ЯК/Дмоз - идеальное место для размещения статей с анонсами. Срок анонса 1 неделя. Затем бессрочное размещение в тематическом разделе. Посещаемость от 100 000 хостов/сутки (!) - 200 wmz

№ 3 Крупнейший авто-сайт Рунета – ТИЦ 9 500, ПР 6, ЯК/Дмоз. Посещаемость от 160 000 хостов/сутки (!). Предлагается место для размещения статей в архиве новостей – 235 $

№ 4 Известное онлайн и печатное издание СМИ в зоне RU – ТИЦ 13 000, ПР 6, ЯК/Дмоз. Посещаемость от 450 000 хостов/сутки (!). Предлагается архив новостей для размещения статьи – 250 $

№ 5 Популярное онлайн и печатное издание СМИ в зоне RU – ТИЦ 5 300, ПР 6, ЯК/Дмоз. Посещаемость от 50 000 хостов/сутки (!). Размещаются разные тематики статей – 100 wmz

№ 6 Сайт о бизнесе, финансах, аудит - ТИЦ 7 200, PR 6, ЯК/Дмоз в зоне RU, Посещаемость от 123 000 хостов/сутки. Размещаются разные тематики статей - 200 wmz

№ 7 СМИ/Газеты в зоне COM – ТИЦ 3 000, ПР 5. Посещаемость от 25 000 хостов/сутки. Размещаются разные тематики статей – 110 wmz

№ 8 Крупный СМИ в зоне COM – ТИЦ 3 100, ПР 6. Посещаемость от 20 000 хостов/сутки. Размещаются разные тематики статей – 150 wmz

№ 9 СМИ/газеты в зоне UA – ТИЦ 2 800, ПР 5. Посещаемость от 40 000 хостов/сутки. Размещаются разные тематики – 75 wmz

№ 10 Популярный СМИ в зоне COM – ТИЦ 6 000, ПР 6. Посещаемость от 110 000 хостов/сутки (!). Размещаются разные тематики статей - 110 wmz

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Стоимость написания интересных и грамотных статей нашим проф. копирайтером - 600 р./1 статья.

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