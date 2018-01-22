Живое(ОРГАНИЧЕСКОЕ) продвижение ваших страниц и групп Фейсбук

Отправлено Вчера, 20:41

Приветствую!

Предлагаем вам живое(органическое) продвижение ваших страниц и групп Фб

Откуда идут подписчики(участники)? Все подписчики(участники) идут с инвайта (приглашений) на страницу(в нашем каталоге доступно до 650.000 приглашений плюс своя сеть групп и сообществ) - это значит,что пользователь получая приглашение, сам решает вступать(подписываться) или нет.

НИКАКИХ ОФЕРОВ и ПРОЧЕЙ ЕРУНДЫ,только ЕСТЕСТВЕННОСТЬ!Данных участников не спишет соц.проект. Живые и качественные участники на Вашу страницу,группу!

Обсуждаема пробная(тестовая) рассылка приглашений..

Подробности в л/с, а так-же на почту: smmsellerlot@gmail.com

Fb: https://www.facebook.../nick.mitchel.3