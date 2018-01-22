Перейти к содержимому

Фотография

Живое(ОРГАНИЧЕСКОЕ) продвижение ваших страниц и групп Фейсбук

Автор темы LeoSEO 777, Вчера, 20:41

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 LeoSEO 777

LeoSEO 777

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 20:41

Приветствую!

 

Предлагаем вам живое(органическое) продвижение ваших страниц и групп Фб

Откуда идут подписчики(участники)? Все подписчики(участники) идут с инвайта (приглашений) на страницу(в нашем каталоге доступно до 650.000 приглашений плюс своя сеть групп и сообществ) - это значит,что пользователь получая приглашение, сам решает вступать(подписываться) или нет.

НИКАКИХ ОФЕРОВ и ПРОЧЕЙ ЕРУНДЫ,только ЕСТЕСТВЕННОСТЬ!Данных участников не спишет соц.проект. Живые и качественные участники на Вашу страницу,группу!

 

Обсуждаема пробная(тестовая) рассылка приглашений..

 

Подробности в л/с, а так-же на почту: smmsellerlot@gmail.com

Fb:    https://www.facebook.../nick.mitchel.3

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума