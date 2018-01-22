Неспешно продаются группы и страницы Facebook,ММир различной тематики

Отправлено Вчера, 20:38

Неспешно продаются группы и страницы Facebook,Мой Мир различной тематики.

ВАЖНО:Продажа и полная передача прав владения производится ТОЛЬКО при личной встрече(г.Тула,г.Москва)!,либо 100% предоплата и онлайн-переоформление.

Представленные группы и страницы возрастом от 2-6лет,(гео Россия-60%,СНГ-36%,иные-4%), Женщины82%,Мужчины18%.

Все подписчики,участники набраны естественным путем, никаких ботов, офферов и т.п.

Подробности, торг, статистика,иные вопросы в лс, а так-же на почту: smmsellerlot@gmail.com

Группы ФБ на продажу:

Стих и Я (151.000 уч.)

сад Души (167.000 уч.)

Все самое интересное (160.000 уч.)

Женщина со вкусом Счастья (108.000 уч.)

Для Души (81.000 уч.)

Мир глазами Женщин (77.000 уч.)

Территория Общения (77.000 уч.)

Интересный мир (71.000 уч.)

Твой Мир (82.000 уч.)

Вдохновение (66.000 уч.)

Настроение (66.000 уч.)

Краски юмора (68.000 уч.)

От Души... (73.000 уч.)

Страницы ФБ на продажу(население 20-50 тыс. человек):

Мир позитива

Вдохновение

СТИХиЯ

Создано Природой

Настроение

"Счастливая Я"

Группы Мой Мир на продажу(население 10-81 тыс. человек):

Сад Души

Вдохновение

Для Души

Реальному покупателю дам рекомендации по ведению и дальнейшему развитию.