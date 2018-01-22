Всем привет! Буквально вчера, вышла новая просто суперская игра CapitalistGame! В этой игре ты можешь раскрыть свой потенциал бизнесмена, покупая фабрики, производя ресурсы и продавая их все за реальные деньги! От маленькой компании, до огромной монополии тебя ждёт бизнес, торговля и обмен ресурсами, покупка и продажа компаний и много подобного. А также есть ежедневный бонус + скоро будут новые игры! Кстати, ты сейчас можешь предложить свою идею, какую игру добавить и если создателям или админам понравится то они добавят + это же не за бесплатно отблагодарят! денежками 1. Там есть бонусы 2. Есть задания в этой игре за которые ты будешь получать вознаграждения 3. Если ты пригласил 1 друга то ты будешь владеть его фариками на 20% а если их будет 10 или 50 4. Также есть личный чат игроков там ты можешь, задавать интересующие, тебя вопросы! 5. Ты можешь придумать название своей компании! Ну на этом все, все обновления будут писаться здесь! Рекомендую→ https://t.me/Capital...start=384000710
Лучший заработок в Телеграмм Топ игра бот с реальными деньгами
Автор темы Evgenii078, Сегодня, 17:44
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