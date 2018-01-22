Схема стабильного дохода от "300-600" руб. в день | Январь 2018 | v5.0

Отправлено Сегодня, 11:49

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Я рад представить вам новую версию мануала 5.0 ! Многие ее долго ждали и не зря.

В текущей версии описываются сегменты по повышению объема продаж продукта, а так же некоторые хитрости по снижению трудозатрат и материальных затрат на генерацию продукта. Как известно, мануал продается уже полтора года и за это время сменилось 4 версии не считая этой. Все новые и последующие версии создаются на основе как моих личных разработок, так и предпочтений и идей купивших мануал — то есть то, что они хотели бы видеть реализованным, те детали которые помогут повысить объемы продаж и «быстрый вход» в тему.

Для начала вам необходимо изучить описание предыдущих версий:

Описание предыдущей 4.0 версии ( обязательно к прочтению )

В описании 5.0 версии я не стану затрагивать вопросы:

-Время на подготовку перед стартом схемы;

-Конкуренция;

-Срок жизни схемы;

-Доходность и суточные трудозатраты (выросла до 3500-4500 в сутки);

-Затраты для старта

Вся эта информация в исчерпывающем виде представленна в описании 4.0 версии и доступна по этой ссылке

Здесь я обозначу основные пункты которые коснулись обновления схемы, в сравнении с предыдущими показателями. Но перед этим дам развернутое описание "внутренностей" каждой версии.

Версия 1.0

В первой версии схемы, описывается способ генерации продукта через сервис (назовем это так) на бесплатной основе, с последующей его реализацией на площадках. Этот способ рабочий и сейчас, но он не достаточно стабилен из за постоянного контроля со стороны сервисной компании. При любом малейшем подозрении, и, прочих смежных деяниях пользователя, карается незамедлительным отказом в предоставлении услуги на бесплатной основе.

Версия 2.0

Вторая версия схемы, предполагает генерацию продукта на платной основе. Здесь же в последствии формируются продаваемые услуги для каждого клиента которые реализуются на торговых площадках. В этой же версии описывается пошаговая генерация услуги. Версия так же рабочая, но минус ее в том, что продается услуга только одной страны и только одна услуга в одни руки за одну транзакцию.

Версия 3.0

В третьей версии присутствует подробнейший FAQ, в котором максимально развернуто предоставлены ответы на все возможные вопросы, кои могут возникнуть по поводу реализуемых продуктов. «Зачем покупают услугу», «Почему именно у нас», «Чем мы отличаемся от других», «Последствия покупки/продажи», «Спорные вопросы», «Схема работы с клиентом» и многое другое - всю эту информацию можно найти в этой версии.

Помимо этого описываются общие и основные настройки объявления — эту информацию мы рассматриваем в моей поддержке, но тем не менее изучить в мануале стоит.

И здесь же оглашаются уже конкретные стартовые действия по работе с торговыми площадками, проверки у администрации, работа с документацией и ведение учета всех данных.

Рассматривается ведение продажи с клиентом с предварительной подготовкой для него продукта необходимой конфигурации.

А так же присутствует обзор сервисов с помощью которых можно генерировать услуги с минимальными затратами. Благо в 5.0 версии схемы этот список не потребуется, так как применяем новые технологии.

На последок информация о рекомендуемой стоимости услуг и их повышения. Эта информация представлена в более обновленном виде в 4.0 версии схемы.

Версия 4.0

Четвертая версия схемы содержит полное и пошаговое описание всей маркетинговой части от «А» до «Я». Это своего рода ваша Энциклопедия ведущая по верному пути развития для успешных продаж. Каждый пункт этой версии очень важен. Необходимо выполнять их все в совокупности, ничего не игнорируя и ничего не пропуская. По отдельности вся описанная информация не даст должного результата, стоит помнить об этом и не лениться выполнять каждый шаг и каждый пункт 4.0 версии мануала. Настоятельно рекомендую изучить эту версию мануала несколько раз. В конце этой (4.0) версии в качестве вспомогательного «толкования» описан вектор направления из 10 шагов, для облегчения планирования ваших действий.

Выше рассмотрели краткое описание предыдущих версий схемы, где выделены важные моменты на которые необходимо обратить внимание.

Версия 5.0

+ Исчезла необходимость в использовании разных сервисов для того чтобы реализовывать продукт необходимой страны.

Благодаря внедрению новой технологии, теперь у вас есть возможность продавать клиентам любую из 30+ популярных стран которыми они интересуются. При этом используя только один сервис! И не конкретный а любой.

+ Появилась возможность продавать сразу несколько услуг конкретной страны в одни руки за одну транзакцию. Ранее продавали в одни руки только одну услугу одной страны, либо несколько услуг но разных стран.

+ Рассматриваются конкретные примеры запросов от клиентов. Я собрал их в полноценные "боксы" изучив которые, вы без труда сможете оперативно собрать и подготовить любой заказ, который потребует клиент.

+ Первый реальный доход вы сможете получить уже сразу после стартовой подготовки, которая занимает в среднем 2-3 дня (делается один раз), в отличие от ранних версий, где на это доводилось до 7-15 дней из за нюансов связанных со сбором статистики в целях экономии средств.

+ Стартовые затраты существенно снизились и теперь так будет всегда. Для того чтобы реализовать услугу необходимо всего 45 руб. вложений.

+ Появилась возможность прохождения стартовой проверки у администрации любой площадки (где эта проверка обязательна). Ранее это было очень затратно, так как требовалось предоставить несколько стран предлагаемой услуги на выбор админа. Теперь это не является проблемой и за счет одобрения вас, вы получаете дополнительный трафик с крупных тематических ресурсов.

+ Обновлен список площадок. Теперь их более 300 шт. против ранее предоставляемых и реально работающих 50 шт. Каждая площадка отобрана вручную по необходимой тематике и посещаемости.

+ По прежнему входит моя пошаговая поддержка, в которой я тщательно проверяю каждый выполненный шаг вашего задания по схеме, чем довожу вас до реального результата.

Я не стал менять название топика «Схема стабильного дохода от "300-600" руб. в день» в целях узнаваемости, не смотря на то что реальный доход со схемы сейчас 3500-4500 руб. в сутки. Но любой человек может и эту планку превзойти подойдя к теме ответственно как к достойному полноценному бизнесу.

Схема полностью белая.

В руководстве подробно изложена необходимая информация со скринами каждого шага, а так же часть информации по скрытым настройкам предоставляется только в моей поддержке, мануал информативно разбит на две части. Таким образом, у вас не составит труда все настроить в кратчайшие сроки с моей помощью. Для реализации схемы достаточно изучить все версии мануалов и следовать моим рекомендациям.

В комплект входит 5.0 версия мануала + предыдущие версии 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 и все необходимые инструменты.

Стоимость: 5000 руб.

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