Контент менеджер в интернет проект

Проекту Brocodes.ru нужен ответственный контент-менеджер.
Brocodes.ru — купонный сайт, с большой базой промокодов, скидок и акций российских и зарубежных интернет-магазинов. Мы сотрудничаем с крупными интернет-магазинами и несколькими Cashback сервисами.
Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества российских интернет-магазинов.
Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.
Ваши обязанности:
- Добавление скидок на сайт;
- Редактирование и корректировка существующих скидок;
- Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина,
https://brocodes.ru/shop/yves-rocher/
);
- Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;
- Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.
- Постановка задач и контроль работы подрядчиков по созданию и публикации контента;
Требования к кандидату:
· Знание HTML и CSS;
· Высокий уровень владения ПК;
· Грамотная устная и письменная речь;
· Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.
Мы предлагаем:
· Понятные и четко поставленные задачи;
· Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;
· Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;
· Все преимущества удаленной работы.
Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.
Присылайте резюме на почту brocodes.ru-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.