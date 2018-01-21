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Контент менеджер в интернет проект

Автор темы BrocodesRu, Вчера, 18:52

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#1 BrocodesRu

BrocodesRu

    Новичок

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    Россия
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Отправлено Вчера, 18:52

Проекту Brocodes.ru нужен ответственный контент-менеджер.

 

Brocodes.ru — купонный сайт, с большой базой промокодов, скидок и акций российских и зарубежных интернет-магазинов. Мы сотрудничаем с крупными интернет-магазинами и несколькими Cashback сервисами.

 

Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества российских интернет-магазинов.

 

Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.

 

Ваши обязанности:

  • Добавление скидок на сайт;

  • Редактирование и корректировка существующих скидок;

  • Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина,  https://brocodes.ru/shop/yves-rocher/

    );

  • Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;

  • Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.

  • Постановка задач и контроль работы подрядчиков по созданию и публикации контента;

Требования к кандидату:

·         Знание HTML и CSS;

·         Высокий уровень владения ПК;

·         Грамотная устная и письменная речь;

·         Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.

Мы предлагаем:

·         Понятные и четко поставленные задачи;

·         Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;

·         Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;

·         Все преимущества удаленной работы.

 

Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.

 

Присылайте резюме на почту brocodes.ru-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.


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