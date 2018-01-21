Контент менеджер в интернет проект

Отправлено Вчера, 18:52

Проекту Brocodes.ru нужен ответственный контент-менеджер.

Brocodes.ru — купонный сайт, с большой базой промокодов, скидок и акций российских и зарубежных интернет-магазинов. Мы сотрудничаем с крупными интернет-магазинами и несколькими Cashback сервисами.

Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества российских интернет-магазинов.

Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.

Ваши обязанности:

Добавление скидок на сайт ;

скидок ; Редактирование и корректировка существующих скидок;

скидок; Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина, https://brocodes.ru/shop/yves-rocher/ );

Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;

Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.

Постановка задач и контрол ь работы подрядчиков по созданию и публикации контента;

Требования к кандидату:

· Знание HTML и CSS;

· Высокий уровень владения ПК;

· Грамотная устная и письменная речь;

· Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.

Мы предлагаем:

· Понятные и четко поставленные задачи;

· Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;

· Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;

· Все преимущества удаленной работы.

Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.

Присылайте резюме на почту brocodes.ru-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.