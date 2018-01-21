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Помогите пожалуйста с настройкой ))

Автор темы dpzsvao, Сегодня, 11:06

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Сообщений в теме: 3

#1 dpzsvao

dpzsvao

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
-1
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:06

Добрый день друзья!

 

Посоветуйте пожалуйста проверенную компанию или фрилансера которые могут качественно настроит Директ и Адвордс или соц сети ))

 

Не ожидал что столкнусь с такой проблемой: большинство фрилансеров тупо новички, которые делают тяп-ляп и сливаются (это в лучшем случае, если просто тупо не кидают на деньги ((

 

А мне хотелось бы настройку + постоянное ведение за доплату... сколько не перепробовал фрилансеров, все сливаются .. в агентство не хочется обращаться потому что там будет дороже но тоже без гарантий качества...

 

Поэтому прошу помощи и тех, кто уже проверил на своем опыте и знает надежного исполнителя - хоть агентство, хоть фрилансера ))

 

Спасибо заранее ! )


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#2 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 150 сообщений
751
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:12

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#3 dpzsvao

dpzsvao

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
-1
Обычный

Отправлено Сегодня, 13:03

еще один такой же... ну пипец блин, у нас все толи послушали курс "Как научиться Директ за 4 часа" и стали зарабатывать ??


  • -1

#4 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 150 сообщений
751
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:16

еще один такой же... ну пипец блин, у нас все толи послушали курс "Как научиться Директ за 4 часа" и стали зарабатывать ??

 

Сначала разберись, потом умничай.


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Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ» - Все фишки 2018 года!

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