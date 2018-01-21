Помогите пожалуйста с настройкой ))

Отправлено Сегодня, 11:06

Добрый день друзья!

Посоветуйте пожалуйста проверенную компанию или фрилансера которые могут качественно настроит Директ и Адвордс или соц сети ))

Не ожидал что столкнусь с такой проблемой: большинство фрилансеров тупо новички, которые делают тяп-ляп и сливаются (это в лучшем случае, если просто тупо не кидают на деньги ((

А мне хотелось бы настройку + постоянное ведение за доплату... сколько не перепробовал фрилансеров, все сливаются .. в агентство не хочется обращаться потому что там будет дороже но тоже без гарантий качества...

Поэтому прошу помощи и тех, кто уже проверил на своем опыте и знает надежного исполнителя - хоть агентство, хоть фрилансера ))

Спасибо заранее ! )