VkMultiSender — мощная программа для рассылки ВКонтакте

Отправлено Сегодня, 15:39

VkMultiSender — многофункциональная программа для рассылки ВКонтакте

Работает с гугл-каптчей (ReCaptcha) и новым дизайном. Минимальный риск блокировок

Функционал

1. Рассылка по стенам групп: Скриншот

Возможность вступать в сообщество перед рассылкой в него

Возможность отправки постов от имени сообщества

2. Рассылка в комментарии сообществ: Скриншот

Возможность выбрать глубину спама (количество записей для комментирования)

Игнорирование закрепленной записи на стене

3. Рассылка в «Предложить новость»: Скриншот

Возможность вступать в паблик перед предложением новости

4. Рассылка по сообщениям сообществ: Скриншот

Возможность вступать в сообщество перед отправкой сообщения

5. Рассылка по личным сообщениям: Скриншот

Возможность рассылки только по Online пользователям (С выбором с ПК или с МОБ.)

Возможность добавления пользователя в друзья с примечанием, если ЛС закрыто

Возможность удаления отправленных сообщений у отправителя

Макросы: %name% - имя пользователя и %id% - id пользователя

6. Рассылка по стенам пользователей: Скриншот

Возможность рассылки только по Online пользователям (С выбором с ПК или с МОБ.)

Макросы: %name% - имя пользователя и %id% - id пользователя

7. Рассылка по комментариям на стенах пользователей: Скриншот

Возможность комментирования записей только автора страницы

Возможность рассылки только по Online пользователям (С выбором с ПК или с МОБ.)

Макросы: %name% - имя пользователя и %id% - id пользователя

8. Рассылка комментариев по отдельным записям на стенах: Скриншот

9. Рассылка по обсуждениям: Скриншот

Возможность отправки постов от имени сообщества

10. Рассылка комментариев по видеозаписям: Скриншот

11.Все модули выше имеют так же следующий функционал:

Запуск рассылок по таймеру: Скриншот

Рандомизация текста

Возможность прикрепления ссылки к сообщению: Пример

Возможность использования всех видов доступных прикреплений (фото,видео,аудио,документы, вики-страницы) с рандомизацией

Случайная задержка в выбранном диапазоне между отправкой сообщений

Возможность начать рассылку заново через указанное время после окончания работы

Возможность поставить рассылку на паузу

Подробная статистика по каждому аккаунту: Скриншот

Установка определенных лимитов для аккаунтов: Скриншот

Возможность сохранения результатов работы (ссылок на отправленные комментарии и записи)

Блэклист

12. Программа работает через полную версию ВКонтакте, а не через API, что существенно снижает риск блокировок аккаунтов.

13. Звуковые уведомления при блокировке/каптче/лимите/окончании работы, а так же уведомления в панели задач: Скриншот 1 Скриншот 2

14. Распознавание каптчи через Antigate/RuCaptcha/RipCaptcha

15. Автоматический обход проверки безопасности (подтверждение телефона при авторизации, если это возможно)

16. Возможность загрузить свои User-Agent для аккаунтов

Сразу после оплаты вы получаете готовую к работе программу

Все последующие обновления абсолютно бесплатны.

Skype: mestage-soft