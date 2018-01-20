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VkMultiSender — мощная программа для рассылки ВКонтакте

Автор темы mestagesoft2, Сегодня, 15:39

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#1 mestagesoft2

mestagesoft2

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Отправлено Сегодня, 15:39

VkMultiSender — многофункциональная программа для рассылки ВКонтакте

Работает с гугл-каптчей (ReCaptcha) и новым дизайном. Минимальный риск блокировок

 
 

main.png

 
Функционал
1. Рассылка по стенам групп: Скриншот
Возможность вступать в сообщество перед рассылкой в него
Возможность отправки постов от имени сообщества
 
2. Рассылка в комментарии сообществ: Скриншот
Возможность выбрать глубину спама (количество записей для комментирования)
Игнорирование закрепленной записи на стене
 
3. Рассылка в «Предложить новость»: Скриншот
Возможность вступать в паблик перед предложением новости
 
4. Рассылка по сообщениям сообществ: Скриншот
Возможность вступать в сообщество перед отправкой сообщения
 
5. Рассылка по личным сообщениям: Скриншот
Возможность рассылки только по Online пользователям (С выбором с ПК или с МОБ.)
Возможность добавления пользователя в друзья с примечанием, если ЛС закрыто
Возможность удаления отправленных сообщений у отправителя
Макросы: %name% - имя пользователя и %id% - id пользователя
 
6. Рассылка по стенам пользователей: Скриншот
Возможность рассылки только по Online пользователям (С выбором с ПК или с МОБ.)
Макросы: %name% - имя пользователя и %id% - id пользователя
 
7. Рассылка по комментариям на стенах пользователей: Скриншот
Возможность комментирования записей только автора страницы
Возможность рассылки только по Online пользователям (С выбором с ПК или с МОБ.)
Макросы: %name% - имя пользователя и %id% - id пользователя
 
8. Рассылка комментариев по отдельным записям на стенах: Скриншот
 
9. Рассылка по обсуждениям: Скриншот
Возможность отправки постов от имени сообщества
 
10. Рассылка комментариев по видеозаписям: Скриншот
 
11.Все модули выше имеют так же следующий функционал:
Запуск рассылок по таймеру: Скриншот
Рандомизация текста
Возможность прикрепления ссылки к сообщению: Пример
Возможность использования всех видов доступных прикреплений (фото,видео,аудио,документы, вики-страницы) с рандомизацией
Случайная задержка в выбранном диапазоне между отправкой сообщений
Возможность начать рассылку заново через указанное время после окончания работы
Возможность поставить рассылку на паузу
Подробная статистика по каждому аккаунту: Скриншот
Установка определенных лимитов для аккаунтов: Скриншот
Возможность сохранения результатов работы (ссылок на отправленные комментарии и записи)
Блэклист
 
12. Программа работает через полную версию ВКонтакте, а не через API, что существенно снижает риск блокировок аккаунтов.
 
13. Звуковые уведомления при блокировке/каптче/лимите/окончании работы, а так же уведомления в панели задач: Скриншот 1   Скриншот 2
 
14. Распознавание каптчи через Antigate/RuCaptcha/RipCaptcha
 
15. Автоматический обход проверки безопасности (подтверждение телефона при авторизации, если это возможно)
 
16. Возможность загрузить свои User-Agent для аккаунтов
 
 

buy990.png

Сразу после оплаты вы получаете готовую к работе программу

Все последующие обновления абсолютно бесплатны.

 

Skype: mestage-soft

Telegram: chaldaev

Telegram канал с информацией об обновлениях: chaldaevpro

 


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