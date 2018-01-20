Автоматизация и заработок на Яндекс Дзен

Отправлено Сегодня, 14:58

Здравствуйте, коллеги.

Сейчас многие активно обсуждают и тестируют новый источник бесплатного трафика – Яндекс Дзен.

Для тех, кого эта новость прошла стороной, Яндекс Дзен – это сервис персональных рекомендаций от Яндекса.

Обладает весьма интересной особенностью – очень быстро давать трафик.

Загрузил десяток статей – через пару часов пошел трафик. Конечно, при условии, что все сделано правильно.

Как быстро получить много трафика?

Пример как новый блог за день получил 18 000 посетителей с нескольких статей:

Чтобы сделать сайт и выйти на такой уровень трафика понадобятся большие финансовые и временные затраты. Дзен же может такое организовать за несколько дней!

Сколько можно заработать?

Еще одна интересная возможность Яндекс Дзен – монетизация трафика. Можно не только быстро получить трафик, но и зарабатывать на этом трафике. Причем, все, что для этого нужно – выполнить условия по монетизации и включить ее одной кнопкой.

Вывод денег мгновенный, без минимальной суммы.

Платят в целом не много, 40-180р за 1000 прочтений. Но низкий CPM с лихвой компенсируется большим количеством трафа, который идет на канал с относительно небольшого количества контента.

По официальной статистике Дзена, средний заработок авторов 15 000 – 25 000р с одного канала.

В целом, это похоже на правду. Мои результаты со старта нового блога:

Канал вышел на монетизацию в конце декабря.

Да, немного, но и времени на запуск канала я потратил мало, несколько часов разово на старте. Ниже расскажу как.

Что нужно для заработка на Яндекс Дзен?

С одной стороны, не много и не сложно, с другой - долго и нудно.

Всего то нужно выбрать тематику, найти уникальный, интересный контент, и регулярно его публиковать.

Зайдет ли тематика Яндексу или нет – уже не известно. Не угадали с тематикой – или пытаться развивать канал дальше, или делать новый.

Если у вас один канал, и вы пишете несколько публикаций в неделю – это не сложно.

А если каналов несколько и материалов много?

Автоматизируем процесс работы

Я разработал софт для автоматизации работы с Яндекс Дзен.

1. На данный момент реализовано следующее:

2. Настройка публикации по расписанию. Можно задать сколько статей публиковать, через какой промежуток времени.

3. В статьи заранее вставить картинки

4. Можно разметить заголовки, если требуется (все макросы вставляются в файлы статей обычным bb кодом, как на форумах)

5. Можно работать с несколькими аккаунтами Яндекс Дзен одновременно.

6. Возможность указывать общий текст и ссылку в конце каждой публикации (для слива трафика по ссылке)

В результате, процесс сводится к тому, чтобы разово подготовить контент к публикации (указать картинки, заголовки) и настроить расписание. Все. Дальше софт все сделает за вас.

Софт постоянно обновляется и дорабатывается, адекватные полезные идеи нововведений приветствуются.

Где взять контент?

Когда вопрос с автоматизацией решен, появляется другой – где найти контент для публикаций?

На самом деле, существует достаточно много работающих способов получить уникальный контент. Я собрал все известные мне варианты добычи подходящего для публикации в Яндекс Дзен контента, которые сам внедрил и сейчас применяю.

Есть варианты как бесплатного получения контента, так и покупки за не большие деньги.

Как лучше работать?

Софт автоматизации есть, где взять контент известно, но есть вопросы – как лучше всего работать с платформой Дзен? Какие тематики выбрать, как готовить материал для публикации, как часто публиковать, что нельзя делать, чтобы не заблокировали блог?

Вся информация подробно изложена в мануале, после изучения которого, все станет предельно просто и понятно.

Кому подойдет тема?

1. Софт по автоматизации публикации в Яндекс Дзен будет интересен всем, кто уже работает с платформой – сможете освободить дополнительное время и запустить еще несколько блогов

2. Для тех, кто хочет попробовать поработать, но не знает с чего начать.

3. Тем, кто любит экспериментировать с различными вариантами добычи и монетизации трафика. Процесс рутины сводится до минимального уровня.

Почему работать нужно сейчас?

В любой теме важно не упустить момент и начать работать с самого начала.

Серьезность подхода Яндекса к рекламе своей платформы дает понять, что проект будет перспективным и масштабным.

На данный момент, по информации Яндекса, авторов не так много, заработок реальный, перспективы начать в первых рядах весьма интересные.

Сколько стоит?

Продается следующее:

1. Софт по автоматизации работы с Яндекс Дзен

2. Инструкция по работе с софтом

3. Мануал как найти контент, рекомендации по публикации и ведению канала

4. Бесплатные обновления на один год

5. Поддержка в телеграмм чате

Стоимость составляет 10 000р

Софт работает на ZennoPoster

Если нет ZennoPostera, то будет выписан ZennoBox +10$

Тема уже продается на других форумах.

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