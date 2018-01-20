Автоматизация и заработок на Яндекс Дзен

Здравствуйте, коллеги.
Сейчас многие активно обсуждают и тестируют новый источник бесплатного трафика – Яндекс Дзен.
Для тех, кого эта новость прошла стороной, Яндекс Дзен – это сервис персональных рекомендаций от Яндекса.
Обладает весьма интересной особенностью – очень быстро давать трафик.
Загрузил десяток статей – через пару часов пошел трафик. Конечно, при условии, что все сделано правильно.
Как быстро получить много трафика?
Пример как новый блог за день получил 18 000 посетителей с нескольких статей:
Чтобы сделать сайт и выйти на такой уровень трафика понадобятся большие финансовые и временные затраты. Дзен же может такое организовать за несколько дней!
Сколько можно заработать?
Еще одна интересная возможность Яндекс Дзен – монетизация трафика. Можно не только быстро получить трафик, но и зарабатывать на этом трафике. Причем, все, что для этого нужно – выполнить условия по монетизации и включить ее одной кнопкой.
Вывод денег мгновенный, без минимальной суммы.
Платят в целом не много, 40-180р за 1000 прочтений. Но низкий CPM с лихвой компенсируется большим количеством трафа, который идет на канал с относительно небольшого количества контента.
По официальной статистике Дзена, средний заработок авторов 15 000 – 25 000р с одного канала.
В целом, это похоже на правду. Мои результаты со старта нового блога:
Канал вышел на монетизацию в конце декабря.
Да, немного, но и времени на запуск канала я потратил мало, несколько часов разово на старте. Ниже расскажу как.
Что нужно для заработка на Яндекс Дзен?
С одной стороны, не много и не сложно, с другой - долго и нудно.
Всего то нужно выбрать тематику, найти уникальный, интересный контент, и регулярно его публиковать.
Зайдет ли тематика Яндексу или нет – уже не известно. Не угадали с тематикой – или пытаться развивать канал дальше, или делать новый.
Если у вас один канал, и вы пишете несколько публикаций в неделю – это не сложно.
А если каналов несколько и материалов много?
Автоматизируем процесс работы
Я разработал софт для автоматизации работы с Яндекс Дзен.
1. На данный момент реализовано следующее:
2. Настройка публикации по расписанию. Можно задать сколько статей публиковать, через какой промежуток времени.
3. В статьи заранее вставить картинки
4. Можно разметить заголовки, если требуется (все макросы вставляются в файлы статей обычным bb кодом, как на форумах)
5. Можно работать с несколькими аккаунтами Яндекс Дзен одновременно.
6. Возможность указывать общий текст и ссылку в конце каждой публикации (для слива трафика по ссылке)
В результате, процесс сводится к тому, чтобы разово подготовить контент к публикации (указать картинки, заголовки) и настроить расписание. Все. Дальше софт все сделает за вас.
Софт постоянно обновляется и дорабатывается, адекватные полезные идеи нововведений приветствуются.
Где взять контент?
Когда вопрос с автоматизацией решен, появляется другой – где найти контент для публикаций?
На самом деле, существует достаточно много работающих способов получить уникальный контент. Я собрал все известные мне варианты добычи подходящего для публикации в Яндекс Дзен контента, которые сам внедрил и сейчас применяю.
Есть варианты как бесплатного получения контента, так и покупки за не большие деньги.
Как лучше работать?
Софт автоматизации есть, где взять контент известно, но есть вопросы – как лучше всего работать с платформой Дзен? Какие тематики выбрать, как готовить материал для публикации, как часто публиковать, что нельзя делать, чтобы не заблокировали блог?
Вся информация подробно изложена в мануале, после изучения которого, все станет предельно просто и понятно.
Кому подойдет тема?
1. Софт по автоматизации публикации в Яндекс Дзен будет интересен всем, кто уже работает с платформой – сможете освободить дополнительное время и запустить еще несколько блогов
2. Для тех, кто хочет попробовать поработать, но не знает с чего начать.
3. Тем, кто любит экспериментировать с различными вариантами добычи и монетизации трафика. Процесс рутины сводится до минимального уровня.
Почему работать нужно сейчас?
В любой теме важно не упустить момент и начать работать с самого начала.
Серьезность подхода Яндекса к рекламе своей платформы дает понять, что проект будет перспективным и масштабным.
На данный момент, по информации Яндекса, авторов не так много, заработок реальный, перспективы начать в первых рядах весьма интересные.
Сколько стоит?
Продается следующее:
1. Софт по автоматизации работы с Яндекс Дзен
2. Инструкция по работе с софтом
3. Мануал как найти контент, рекомендации по публикации и ведению канала
4. Бесплатные обновления на один год
5. Поддержка в телеграмм чате
Стоимость составляет 10 000р
Софт работает на ZennoPoster
Если нет ZennoPostera, то будет выписан ZennoBox +10$
Тема уже продается на других форумах.
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