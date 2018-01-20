Прогон сайта по тарастовой базе сайтов общий ТИЦ сайтов 176К

Отправлено Сегодня, 06:20

Доброго времени уважаемые.

Занимаюсь продвижением сайтов делаю ручной прогон по трастовым сайтам, база состоит из около 80 сайтов с огромными показателями, каждый сайт отобран в ручную по сервису чек траст. Качественные вечные ссылки размещаются в профиль с заполнением информации о себе или интересы, скрин по чек трасту можно посмотреть ниже.

Все сайты очень популярные имеют большую посещаемость, есть разные домена gov, ru, net,com.