Прогон сайта по тарастовой базе сайтов общий ТИЦ сайтов 176К

Доброго времени уважаемые.
Занимаюсь продвижением сайтов делаю ручной прогон по трастовым сайтам, база состоит из около 80 сайтов с огромными показателями, каждый сайт отобран в ручную по сервису чек траст. Качественные вечные ссылки размещаются в профиль с заполнением информации о себе или интересы, скрин по чек трасту можно посмотреть ниже.
Все сайты очень популярные имеют большую посещаемость, есть разные домена gov, ru, net,com.
Даю гарантию на месяц возможна замена ссылок, работаю через биржу заказать 22 ссылки за 500 рублей https://goo.gl/J7EU8B