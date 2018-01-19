Разработка технического задания

Требуется специалист для проведения анализа обменных сервисов (Российские и зарубежные), и последующего составления технического задания для разработки ПО обменника (с функцией биржи).
В ТЗ необходимо отразить основные функции:
1. Личный кабинет. Метод регистрации и аутентификации.
2. Панель администратора, функциональность.
3. Привязка счетов и кошельков. Описать APIдля взаимодействия
4. Список валют. Технологии обмена и перевода.
5. База данных. Требования по скорости и объему.
6. Каким образом идет загрузка текущих курсов, каким образом избежать конфликт (запрос сделки по одному курсу, а фактическая сделка по другому курсу), разработка алгоритма
7. Описать алгоритмы выбора курса (курс ЦБ, курсы других бирж – принцип выгрузки, способ задания ликвидности курса, вывод аналитики)
8. Сделки через аукцион и сделки по заданным курсам
9. Интерфейс для сайта и его мобильной версии
10. Оценить требуемые вычислительные ресурсы
Фактически разработка финансовой схемы. Возможно эта работа не для одного специалиста, а для группы.
Примеры обменников, (что можно подчеркнуть в ТЗ):
https://60cek.com
https://www.bestchange.ru
https://localbitcoins.net
https://kassa.cc
Тема не для обсуждения целесообразности развития очередного обменника, только для поиска разработчика и возможно совета о дополнительном функционале. Обменник мультиязычный, развитие не ограничивается РФ.
Ваши предложения на почту: atlascapital@protonmail.com
Telegram: @Planmail