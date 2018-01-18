ТВ тренинг-коучинг «СЧАСТЬЕ в любви. БОГАСТВО» с Жанной Белозёровой

Отправлено Сегодня, 11:35

В конце января на каналах Тенгри-ТВ и ОН-тв стартует показ самого результативного телевизионного тренинга-коучинга «СЧАСТЬЕ в любви. БОГАСТВО» с Жанной Белозёровой! Жанна даст ответы на самые популярные женские вопросы.

Всё самое интересное от женского тренера международного уровня, лайф-коуча, личного тренера звёд кино и шоу-бизнеса:

ЧТО ЖДЕТ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА В НОВОМ 2018 ГОДУ 3 ПРОСТЫХ СОВЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ В ГОРОДЕ КАК НАЙТИ СВОЕГО ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУ КАК СРАЗУ РАСПОЗНАТЬ ПОДЛЕЦА И НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ КАК ПРОИЗВЕСТИ ПРАВИЛЬНОЕ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ КАК КОРМИТЬ МУЖЧИНУ. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ КАК ВДОХНОВЛЯТЬ МУЖЧИНУ НА ПОДАРКИ СЕКСОЛОГИЯ: СЕКРЕТЫ ЧУВСТВЕННОСТИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОН СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ БЫСТРЕЕ СТАРЕЮТ И КАК ЭТО ОСТАНОВИТЬ АМУЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ/ЗАЩИТА (НАДЕЛЕНИЕ СИЛОЙ) О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАШИ СНЫ БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОТНОШЕНИЙ

Телепередача «СЧАСТЬЕ в любви. БОГАТСТВО» - это женская передача и в ней уделено всё внимание именно женщинам. Их проблемам, их чувствам, их мыслям. И каждый выпуск передачи – это ответ на злободневный вопрос, который хотя бы один раз задавала себе каждая женщина.

Какой результат уже получили женщины по всему миру, используя техники, которыми поделится Жанна в телевизионном тренинге-коучинге:

Более 800 участниц благодаря обучению у Жанны уже нашли себе достойного богатого мужа, более 50 из них уже родили здоровых талантливых детей! Это чудо!

В том числе более 70 учениц Жанны вышли замуж за мужчин с доходом более 100 млн. рублей в год, и это при том, что участвовали в тренинге самые обычные женщины, не модели, часто после разводов и с детьми. Это супер результат!

Благодаря обучению на тренингах Жанны более 150 тысяч женщин уже решили проблемы с кредитами и долгами на сумму 500 млн. рублей, т.е. каждая из участниц тренинга погасила долгов и кредитов в среднем в течение трех месяцев в размере от 1 до 5 млн. рублей.

Этот ТВ-проект изменит твою жизнь раз и навсегда!

Вы ничего не теряете, а только обретете!

Телевизионный тренинг-коучинг не стоит ни копейки, а меняет всю жизнь!

Есть вопросы? Заходи на сайт :http://www.zhannabel.com

Прикрепленные изображения





Сообщение отредактировал Triffidina: Сегодня, 11:45