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ТВ тренинг-коучинг «СЧАСТЬЕ в любви. БОГАСТВО» с Жанной Белозёровой

Автор темы Triffidina, Сегодня, 11:35

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#1 Triffidina

Triffidina

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Отправлено Сегодня, 11:35

В конце  января на каналах Тенгри-ТВ и ОН-тв стартует показ самого результативного  телевизионного тренинга-коучинга «СЧАСТЬЕ в любви. БОГАСТВО» с Жанной Белозёровой! Жанна даст ответы на самые популярные женские вопросы.

 

 

 Всё самое интересное от женского тренера международного уровня, лайф-коуча, личного тренера звёд кино и шоу-бизнеса:

  1. ЧТО ЖДЕТ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА В НОВОМ 2018 ГОДУ
  2. 3 ПРОСТЫХ СОВЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ
  3. КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ
  4. ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ В ГОРОДЕ
  5. КАК НАЙТИ СВОЕГО ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНУ
  6. КАК СРАЗУ РАСПОЗНАТЬ ПОДЛЕЦА И НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
  7. КАК ПРОИЗВЕСТИ ПРАВИЛЬНОЕ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
  8. КАК КОРМИТЬ МУЖЧИНУ. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА ВО ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ
  9. КАК ВДОХНОВЛЯТЬ МУЖЧИНУ НА ПОДАРКИ
  10. СЕКСОЛОГИЯ: СЕКРЕТЫ ЧУВСТВЕННОСТИ
  11. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОН СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  12. КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ БЫСТРЕЕ СТАРЕЮТ И КАК ЭТО ОСТАНОВИТЬ
  13. АМУЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ/ЗАЩИТА (НАДЕЛЕНИЕ СИЛОЙ)
  14. О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАШИ СНЫ
  15. БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОТНОШЕНИЙ 

Телепередача «СЧАСТЬЕ в любви. БОГАТСТВО» - это женская передача и в ней уделено всё внимание именно женщинам. Их проблемам, их чувствам, их мыслям. И каждый выпуск передачи – это ответ на злободневный вопрос, который хотя бы один раз задавала себе каждая женщина.

Какой результат уже получили женщины по всему миру, используя  техники, которыми поделится Жанна в телевизионном тренинге-коучинге:

Более 800 участниц  благодаря  обучению  у Жанны  уже нашли себе достойного богатого мужа, более 50 из них уже родили здоровых талантливых детей! Это чудо!

 

 В том числе более 70 учениц Жанны вышли замуж за мужчин с доходом более 100 млн. рублей в год, и это при том, что участвовали в тренинге самые обычные женщины, не модели, часто после разводов и с детьми. Это супер результат!

 

Благодаря обучению на тренингах Жанны более 150 тысяч женщин уже решили проблемы с кредитами и долгами на сумму 500 млн. рублей, т.е. каждая из участниц  тренинга   погасила долгов и кредитов в среднем в течение трех месяцев   в размере от  1 до 5 млн. рублей.

 

Этот ТВ-проект изменит твою жизнь раз и навсегда!

Вы ничего не теряете, а только обретете!

Телевизионный тренинг-коучинг не стоит ни копейки, а меняет всю жизнь!

 

Есть вопросы? Заходи на сайт :http://www.zhannabel.com

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Сообщение отредактировал Triffidina: Сегодня, 11:45

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