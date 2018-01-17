Лучшая баня москвы с низкими ценами

Отправлено Сегодня, 14:17

Издавна москвичи любили мыться и париться в городских банях. И помешать этому пристрастию не смогли ни годы массовой застройки, ни повсеместное распространение индивидуальных ванных комнат. Каждый район Москвы имел свои бани. На севере столицы всегда славились своим паром Коптевские бани.

Коптевские бани – это городские общественные бани, представляющие из себя полноценный банный комплекс с мужским и женским отделением. Бани не так давно закрывались на капитальный ремонт и полное переоснащение, а теперь, вновь открыли свои двери. И это не может не радовать! В настоящее время соотношение цена / качество коптевских бань по мнению многих «сторожил» является наиболее сбалансированным среди подобных заведений в Москве. Цены не «кусаются», и отдых за такую стоимость вполне приличный, в столице бывает намного дороже и намного хуже. Очень многие тут хвалят пар и большую, вместительную парную. Радует и бесплатная парковка почти на 30 машиномест.

Руководство занимается банями активно, это и всевозможные акции, нововведения, украшения и креатив. Управляющего можно встретить в разрядах, пообщаться, даже попариться вместе в лучшей бане москвы

Здание коптевских бань состоит из трёх этажей с мансардой где в скором времени откроются «бани мира». Кстати, в гардеробе можно сдать на хранение вещи, причем совершенно бесплатно.

На втором этаже коптевских бань расположено женское отделение, а на третьем этаже – мужское. Помещения для отдыха вполне просторные, зал разделен на две части, в которых стоят деревянные кабинки. Для желающих отдыхать своей компанией и отдельно от всех предусмотрены «ВИП-комнаты», цена на них идет с хорошей скидкой.

Бросается в глаза что баня после капитального и очень качественного ремонта, везде чистота и порядок. Здесь имеется в наличии собственная кухня, с меню можно ознакомиться тут же, в раздевалке, которая также является комнатой отдыха. Замечу, что в коптевские бани довольно удобно ходить с детьми, даже с очень маленькими. По выходным тут проходят различные анимации и мастер-классы. Персонал приветливый и со знанием дела подходит к любому посетителю.

В моечном отделении имеется большая купель, глубиной приблизительно полтора метра, это даже больше похоже на целый бассейн. Вода в купели проточная, прохладная, но не сказать, что слишком уж сильно ледяная. После парной также можно охладиться водой из ведер, холодным пенным прямо на баре. Кроме всего прочего есть индивидуальная керамическая парная, соляная комната и хамам.

Парная в коптевских банях превосходная! Места в ней достаточно много, лавочки сделаны в виде ступенек и соответственно чем выше поднимаешься тем больше температура. Парную готовят приблизительно раз в час. Пар мужики делают очень хороший. Тут работает известный парильщик и автор книги - Владимир Ханыкин, «сталивары» называют его просто - Дядя Вова. После хорошего пара можно отдохнуть, утолить жажду и перекусить. Новые блюда от шеф-повара, меняющиеся сорта хмельного не дадут Вам ощущения обыденности. Ещё один плюс коптевских бань заключается в том, что тут работают профессиональные пармейтеры и массажисты. Услуги вполне оправдывают свою цену. Попробуйте классическое парение от мастера!

Несколько часов бани дают ни с чем не сравнимый отдых и очищение не только телу, но и душе.

Наши Коптевские бани ждут вас! Отдых в Коптевских банях – это незабываемый подъем духа, укрепление здоровья и отличное настроение. Здесь Вам никогда не будет скучно, как одному так и с друзьями.