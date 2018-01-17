Новая доходная партнерка Bitclub (майнинг пул из ТОП10 мировых)

Здравствуйте, коллеги.
Обо мне:
блогер alenakraeva.com, зарабатываю при помощи партнерского маркетинга.
Делюсь полезным инфо для вебмастеров.
Новая доходная партнерка Bitclub (майнинг пул (Исландия) из ТОП10 мировых).
Инфо о майнинг-пуле Bitclub можете видеть на известном сайте blockchain.info - обозревателе блоков биткоин.
Как узнала о партнерке?
О высокодоходной партнерке узнала от гуру в партнерском маркетинге - Евгения Вергуса.
За несколько месяцев Евгений заработал более $10 000.
Виды заработка в Bitclub: как инвестор и как партнер.
Как можно зарабатывать в Bitclub?
1) Как инвестор. Покупаете оборудование для майнинга и получаете ежедневно на свой кошелек криптовалюту.
Стоимость оборудования для майнинга биткоина и еще топ5 криптовалют - от $500 (есть 3 доступных пула: $500, $1000 и $2000). Сколько можно заработать? Минимальный пул $500 майнит 0,01 биткона в месяц. "Отбить" вложенные $500 можно за несколько месяцев.
2) На партнерской программе. Многоуровневая партнерка, высокие партнерские комиссии - 8% от $500, $1000, $2000 (от инвестиций приглашенных пользователей) + МНОЖЕСТВО ДРУГИХ БОНУСОВ. Результат - $6000 в неделю партнерских комиссий при условии интенсивного привлечения партнеров в течение нескольких месяцев.
Коллеги, рекомендую! Вот ссылка на регистрацию в Bitclub Network>>>
При регистрации по моей партнерской ссылке:
- возвращаю Вам 50% своей партнерской комиссии от Вашей первой инвестиции.
- поддержка по любым вопросам работы в Bitclub
- участие в нашем обучающем портале участников Bitclub Network >>> (видеоуроки Как зарегистрироваться, как открыть биткоин кошелек, как купить биткоины, Как оплатить пул в Bitclub)
- дополнительные детали: статья в моем блоге (в статье - видео инструкции).
Всем желаю отличных партнерских комиссий!
Алена Краева
Сообщение отредактировал okray: Сегодня, 12:28