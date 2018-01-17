Новая доходная партнерка Bitclub (майнинг пул из ТОП10 мировых)

Отправлено Сегодня, 12:25

Здравствуйте, коллеги.

Обо мне:

блогер alenakraeva.com, зарабатываю при помощи партнерского маркетинга.

Делюсь полезным инфо для вебмастеров.

Новая доходная партнерка Bitclub (майнинг пул (Исландия) из ТОП10 мировых).

Инфо о майнинг-пуле Bitclub можете видеть на известном сайте blockchain.info - обозревателе блоков биткоин.

Как узнала о партнерке?

О высокодоходной партнерке узнала от гуру в партнерском маркетинге - Евгения Вергуса.

За несколько месяцев Евгений заработал более $10 000.

Виды заработка в Bitclub: как инвестор и как партнер.

Как можно зарабатывать в Bitclub?

1) Как инвестор. Покупаете оборудование для майнинга и получаете ежедневно на свой кошелек криптовалюту.

Стоимость оборудования для майнинга биткоина и еще топ5 криптовалют - от $500 (есть 3 доступных пула: $500, $1000 и $2000). Сколько можно заработать? Минимальный пул $500 майнит 0,01 биткона в месяц. "Отбить" вложенные $500 можно за несколько месяцев.

2) На партнерской программе. Многоуровневая партнерка, высокие партнерские комиссии - 8% от $500, $1000, $2000 (от инвестиций приглашенных пользователей) + МНОЖЕСТВО ДРУГИХ БОНУСОВ. Результат - $6000 в неделю партнерских комиссий при условии интенсивного привлечения партнеров в течение нескольких месяцев.

Коллеги, рекомендую! Вот ссылка на регистрацию в Bitclub Network>>>

При регистрации по моей партнерской ссылке:

- возвращаю Вам 50% своей партнерской комиссии от Вашей первой инвестиции.

- поддержка по любым вопросам работы в Bitclub

- участие в нашем обучающем портале участников Bitclub Network >>> (видеоуроки Как зарегистрироваться, как открыть биткоин кошелек, как купить биткоины, Как оплатить пул в Bitclub)

- дополнительные детали: статья в моем блоге (в статье - видео инструкции).

Всем желаю отличных партнерских комиссий!

Алена Краева

alenakraeva.com

Сообщение отредактировал okray: Сегодня, 12:28