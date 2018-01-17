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Новая доходная партнерка Bitclub (майнинг пул из ТОП10 мировых)

Автор темы okray, Сегодня, 12:25

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#1 okray

okray

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Отправлено Сегодня, 12:25

Здравствуйте, коллеги.

 

Обо мне:

блогер alenakraeva.com, зарабатываю при помощи партнерского маркетинга.

 

Делюсь полезным инфо для вебмастеров.

Новая доходная партнерка Bitclub (майнинг пул (Исландия) из ТОП10 мировых).

Инфо о майнинг-пуле Bitclub можете видеть на известном сайте blockchain.info - обозревателе блоков биткоин.

 

Bitclub-Network4.jpg

 

 

Как узнала о партнерке?

О высокодоходной партнерке узнала от гуру в партнерском маркетинге - Евгения Вергуса. 

За несколько месяцев Евгений заработал более $10 000. 

 

 

Виды заработка в Bitclub: как инвестор и как партнер.

Как можно зарабатывать в  Bitclub?

1) Как инвестор. Покупаете оборудование для майнинга  и получаете ежедневно на свой кошелек криптовалюту.

Стоимость оборудования для майнинга биткоина и еще топ5 криптовалют - от $500 (есть 3 доступных пула: $500, $1000 и $2000). Сколько можно заработать? Минимальный пул $500 майнит 0,01 биткона в месяц. "Отбить" вложенные $500 можно за несколько месяцев. 

2) На партнерской программе. Многоуровневая партнерка, высокие партнерские комиссии - 8% от $500, $1000, $2000 (от инвестиций приглашенных пользователей) + МНОЖЕСТВО ДРУГИХ БОНУСОВ. Результат - $6000 в неделю партнерских комиссий при условии интенсивного привлечения партнеров в течение нескольких месяцев.

 

Коллеги, рекомендую! Вот ссылка на регистрацию в Bitclub Network>>>

При регистрации по моей партнерской ссылке:

- возвращаю Вам 50% своей партнерской комиссии от Вашей первой инвестиции.

- поддержка по любым вопросам работы в Bitclub

- участие в нашем обучающем портале участников Bitclub Network >>> (видеоуроки Как зарегистрироваться, как открыть биткоин кошелек, как купить биткоины, Как оплатить пул в Bitclub)

- дополнительные детали: статья в моем блоге (в статье - видео инструкции).

 

Всем желаю отличных партнерских комиссий!

Алена Краева

alenakraeva.com


Сообщение отредактировал okray: Сегодня, 12:28

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