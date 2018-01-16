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Игорь Чурзин не возвращает долги

Автор темы Сергей Любимов, Сегодня, 13:41

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#1 Сергей Любимов

Сергей Любимов

    Ученик

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-12
Плохой

Отправлено Сегодня, 13:41

Добрый день.

 

Представляю компанию Квик Пост Quickpost.ru

 

Как Вы наверное знаете, мы уже долгое время оказываем услуги фулфилмента, в том числе для интернет-предпринимателей, продающих CD/DVD.

 

Игорь Чурзин так же работал с нашей компанией, продавая диски Елены Чурзиной. В том числе, по предоплате, без наложенного платежа. Мы не требовали от Игоря предоплаты за свои услуги, т.к. понимаем что не всем это удобно и многим хочется платить по факту оказания услуги. 

 

Таким образом, за время работы у Игоря образовалась задолженность перед нашим сервисом более 30 т.р.

 

Отправки были приостановлены Игорем (перестали поступать заказы в обработку), образовавшуюся задолженность Игорь обещал погасить в разумные сроки. 

 

В течение года, а то и более, Игорь обещал что оплатил задолженность, но платил только частями по 5 т.р. после постоянных напоминаний на почту и звонков со стороны менеджеров.

 

В настоящее время задолженность осталась 13185,68 и Игорь полностью начал игнорировать наши звонки/письма. 

 

Зная, что он присутствует на данном форуме - я написал ему личное сообщение с просьбой оплатить задолженность и как-то прокомментировать ситуацию. 

 

6 января Игорь прочитал мое сообщение. но не ответил. Заходил потом 8 января, и вчера заходил, но так и не ответил на сообщение. 

 

Не хотелось выносить этот вопрос в паблик, придавать огласке, но Игорь не оставил другого выхода. Сумма небольшая, не стоящая репутации и доброго имени.

 

Надеюсь, хотя бы на публичное сообщение он отреагирует и свяжется. Контакты у Игоря имеются, реквизиты для оплаты мы так же неоднократно высылали. 

 

 

 

 

 

 


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