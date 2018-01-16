Игорь Чурзин не возвращает долги

Добрый день.
Представляю компанию Квик Пост Quickpost.ru
Как Вы наверное знаете, мы уже долгое время оказываем услуги фулфилмента, в том числе для интернет-предпринимателей, продающих CD/DVD.
Игорь Чурзин так же работал с нашей компанией, продавая диски Елены Чурзиной. В том числе, по предоплате, без наложенного платежа. Мы не требовали от Игоря предоплаты за свои услуги, т.к. понимаем что не всем это удобно и многим хочется платить по факту оказания услуги.
Таким образом, за время работы у Игоря образовалась задолженность перед нашим сервисом более 30 т.р.
Отправки были приостановлены Игорем (перестали поступать заказы в обработку), образовавшуюся задолженность Игорь обещал погасить в разумные сроки.
В течение года, а то и более, Игорь обещал что оплатил задолженность, но платил только частями по 5 т.р. после постоянных напоминаний на почту и звонков со стороны менеджеров.
В настоящее время задолженность осталась 13185,68 и Игорь полностью начал игнорировать наши звонки/письма.
Зная, что он присутствует на данном форуме - я написал ему личное сообщение с просьбой оплатить задолженность и как-то прокомментировать ситуацию.
6 января Игорь прочитал мое сообщение. но не ответил. Заходил потом 8 января, и вчера заходил, но так и не ответил на сообщение.
Не хотелось выносить этот вопрос в паблик, придавать огласке, но Игорь не оставил другого выхода. Сумма небольшая, не стоящая репутации и доброго имени.
Надеюсь, хотя бы на публичное сообщение он отреагирует и свяжется. Контакты у Игоря имеются, реквизиты для оплаты мы так же неоднократно высылали.