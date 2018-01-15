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Размещение вакансий на сайтах о поиске работе

Автор темы razmeshu, Сегодня, 08:57

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#1 razmeshu

razmeshu

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Отправлено Сегодня, 08:57

 
Размещение вакансий на сайтах о поиске работе
 
Нужно закрыть вакансию уже завтра? Разместим вашу вакансию на десятках сайтов о поиске работы!
 
Размещение вакансии о работе на 100 популярнейших сайтах . Забудьте о сложных регистрациях теперь все это мы сделаем за вас! 
 
Яндекс.Работа, zarplata ru, Карьерист, rabota ru, Росработа, job ru, и еще 94 сайта! 
 
- Аудитория более 70 млн. посетителей в месяц 
- Разместим в течении 2 дней. Быстрее находите идеальных кандидатов 
- Выгодные тарифы. От 900 рублей 
- Эффективность. Только 100 лучших сайтов по трудоустройству 
- Удобный сервис. Экономия до 25% рабочего времени! 
 
Вашу вакансию просмотрят тысячи соискателей, что даст возможность выбрать лучших в кротчайшие сроки 
Достаточно один раз заполнить вакансию, всю остальную работы сделаем уже мы. 
 
Как мы работаем: 
Присылаете вакансию -> Оплачиваете нужный тариф -> Получаете отклики 
 
Стоимость размещения вакансии на 25 разных сайтах - 900 р, на 50 - 1500 р, на 100 - 2900 р.
 
Подробности в группе вк: https://vk.com/razmeshenie_vakansiy
 

 


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