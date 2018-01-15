Бесплатные SEO-курсы 2018: 20 уроков от Анны Ященко

Обновила свои Бесплатные курсы по SEO
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Еще и увеличила почти вдвое - теперь это 20 УРОКОВ в PDF формате!
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В своих курсах я старалась, чтобы не было воды. Зато есть много актуальной практической информации доступным языком, много фишек, полезных приемов.
Эти курсы подойдут не только новичкам, но и тем, кто давно в SEO,
В конце каждого урока - простое короткое задание для продвижения вашего сайта наверх.
Кроме того, вы всегда можете мне написать и проконсультироваться - я открыта для обратной связи!
Содержание:
1. Про белое и естественное продвижение, длинный хвост НЧ запросов и все процессы по продвижению сайтов
2. Разная стратегия для разного типа сайтов.
3. Замеры для себя и виды отчетов для клиента
4. Фильтры и санкции поисковых систем
5. Аудит сайта. Технические, SEO-ошибки
6. Анализ ТОПа, конкурентов.
7. Сбор и анализ Семантического Ядра (ключевых запросов)
8. LSI-тексты — тренд 2018 года
9. Контент и СУПЕР контент
10. Блоги, корпоративные блоги, продвижение информационных сайтов и разделов
11. ТОП ошибок сайта. Как гладко запустить новый сайт в плане поискового продвижения
12. Внутренняя оптимизация страниц
13. Разные релевантные и целевые страницы — чем это плохо и как исправить
14. Увеличение посещаемости. «Допинывание до ТОПа» близких к нему запросов.
15. Продвижение ссылками — платные, бесплатные, естественные.
16. Крауд-маркетинг — как бесплатно привлекать покупателей
17. Коммерческие факторы
18. Поведенческие факторы
19. SEO-софт для автоматизации размещения
20. Другие качественные источники обучения продвижению сайтов