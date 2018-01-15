Бесплатные SEO-курсы 2018: 20 уроков от Анны Ященко

Отправлено Сегодня, 05:20

Обновила свои Бесплатные курсы по SEO

Теперь актуально на 2018 год!

Еще и увеличила почти вдвое - теперь это 20 УРОКОВ в PDF формате!

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В своих курсах я старалась, чтобы не было воды. Зато есть много актуальной практической информации доступным языком, много фишек, полезных приемов.

Эти курсы подойдут не только новичкам, но и тем, кто давно в SEO,

В конце каждого урока - простое короткое задание для продвижения вашего сайта наверх.

Кроме того, вы всегда можете мне написать и проконсультироваться - я открыта для обратной связи!

Содержание:

1. Про белое и естественное продвижение, длинный хвост НЧ запросов и все процессы по продвижению сайтов

2. Разная стратегия для разного типа сайтов.

3. Замеры для себя и виды отчетов для клиента

4. Фильтры и санкции поисковых систем

5. Аудит сайта. Технические, SEO-ошибки

6. Анализ ТОПа, конкурентов.

7. Сбор и анализ Семантического Ядра (ключевых запросов)

8. LSI-тексты — тренд 2018 года

9. Контент и СУПЕР контент

10. Блоги, корпоративные блоги, продвижение информационных сайтов и разделов

11. ТОП ошибок сайта. Как гладко запустить новый сайт в плане поискового продвижения

12. Внутренняя оптимизация страниц

13. Разные релевантные и целевые страницы — чем это плохо и как исправить

14. Увеличение посещаемости. «Допинывание до ТОПа» близких к нему запросов.

15. Продвижение ссылками — платные, бесплатные, естественные.

16. Крауд-маркетинг — как бесплатно привлекать покупателей

17. Коммерческие факторы

18. Поведенческие факторы

19. SEO-софт для автоматизации размещения

20. Другие качественные источники обучения продвижению сайтов