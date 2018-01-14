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Партнерская программа - RunCPA

Автор темы ezmoney3228, Сегодня, 12:06

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#1 ezmoney3228

ezmoney3228

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Отправлено Сегодня, 12:06

RunCPA - Данная партнерская программа направлена на криптовалютную индустрию и по праву может считаться первопроходцем в данном сегменте. Выплаты происходят в bitcoin, лиды выплачиваются в долларах и конвертируются в bitcoin по актуальному курсу.

Партнерка быстро выплачивает заработанные средства (от 5 минут) и не требует прохождения модерации. В сети множество офферов, от ICO до облачного майнинга и казино. Есть офферы с оплатой за простые действия (Регистрация).


Сообщение отредактировал ezmoney3228: Сегодня, 12:08

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