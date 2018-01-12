Отправлено Сегодня, 10:18



Форекс-конкурс на демо-счетах <Классика без границ 2> стартует 22 января 2018 г







Брокер FXOpen приглашает вас стать участником Форекс-конкурса "Классика без границ 2". Мы увеличили призовой фонд до 3 000 USD, а число победителей до 40. Воспользуйтесь отличной возможностью проявить свои навыки в торговле на Форекс с использованием классических торговых инструментов и получить реальные денежные призы! Регистрация уже открыта.















Условия конкурса "Классика без границ 2":









Даты проведения: с 22 января по 2 февраля 2018 г. включительно;



с 22 января по 2 февраля 2018 г. включительно; Регистрация: открыта с текущей минуты по 28 января;



открыта с текущей минуты по 28 января; Стартовый депозит: 1000 USD;



1000 USD; Кредитное плечо: 1 к 500;



1 к 500; Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP;



EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP; Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 100;



100; Минимальный размер одного ордера: 0.01;



0.01; Максимальный размер одного ордера: 100;



100; Маржин колл: 100%;



100%; Стоп аут: 50%;



50%; Тип счета: конкурсный демо ECN;



конкурсный демо ECN; Экспертные советники и локирование: разрешены;



разрешены; Минимальные условия получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20%, совершить по меньшей мере 10 сделок общим объемом в 10 лотов, а также находиться в рейтинге в числе 40 лучших трейдеров по Эквити.

1 место – 900 USD (450 USD + 450 USD в виде бонуса);



– 900 USD (450 USD + 450 USD в виде бонуса); 2 место – 300 USD (150 + 150);



– 300 USD (150 + 150); 3 место – 240 USD (120 +120);



– 240 USD (120 +120); 4 место – 210 USD (105 + 105);



– 210 USD (105 + 105); 5 место – 120 USD (60 + 60);



– 120 USD (60 + 60); 6 место – 90 USD (45 + 45);



– 90 USD (45 + 45); 7 место – 60 USD (30 + 30);



– 60 USD (30 + 30); 8 место – 60 USD (30 + 30);



– 60 USD (30 + 30); 9 место – 60 USD (30 + 30);



– 60 USD (30 + 30); 10 место – 60 USD (30 + 30);



– 60 USD (30 + 30); С 11 по 40 место – 30 USD в виде бонуса.