Форекс-конкурс на демо-счетах <Классика без границ 2> стартует 22 января 2018 г
Брокер FXOpen приглашает вас стать участником Форекс-конкурса "Классика без границ 2". Мы увеличили призовой фонд до 3 000 USD, а число победителей до 40. Воспользуйтесь отличной возможностью проявить свои навыки в торговле на Форекс с использованием классических торговых инструментов и получить реальные денежные призы! Регистрация уже открыта.
Условия конкурса "Классика без границ 2":
- Даты проведения: с 22 января по 2 февраля 2018 г. включительно;
- Регистрация: открыта с текущей минуты по 28 января;
- Стартовый депозит: 1000 USD;
- Кредитное плечо: 1 к 500;
- Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP;
- Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 100;
- Минимальный размер одного ордера: 0.01;
- Максимальный размер одного ордера: 100;
- Маржин колл: 100%;
- Стоп аут: 50%;
- Тип счета: конкурсный демо ECN;
- Экспертные советники и локирование: разрешены;
- Минимальные условия получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20%, совершить по меньшей мере 10 сделок общим объемом в 10 лотов, а также находиться в рейтинге в числе 40 лучших трейдеров по Эквити.
Победители и вознаграждение:
[*]Призовой фонд: 3 000 USD;
[*]Награды победителям: с 1 по 10 место - 50% выводные, 50% в виде бонуса без права вывода. Выводить можно только прибыть от торговли в любой момент. С 11 по 40 место - приз в виде невыводного бонуса.
- 1 место – 900 USD (450 USD + 450 USD в виде бонуса);
- 2 место – 300 USD (150 + 150);
- 3 место – 240 USD (120 +120);
- 4 место – 210 USD (105 + 105);
- 5 место – 120 USD (60 + 60);
- 6 место – 90 USD (45 + 45);
- 7 место – 60 USD (30 + 30);
- 8 место – 60 USD (30 + 30);
- 9 место – 60 USD (30 + 30);
- 10 место – 60 USD (30 + 30);
- С 11 по 40 место – 30 USD в виде бонуса.
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