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Форекс-конкурс на демо-счетах <Классика без границ 2>

Автор темы treider1458, Сегодня, 10:18

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Сегодня, 10:18


Форекс-конкурс на демо-счетах <Классика без границ 2> стартует 22 января 2018 г



Брокер FXOpen приглашает вас стать участником Форекс-конкурса "Классика без границ 2". Мы увеличили призовой фонд до 3 000 USD, а число победителей до 40. Воспользуйтесь отличной возможностью проявить свои навыки в торговле на Форекс с использованием классических торговых инструментов и получить реальные денежные призы! Регистрация уже открыта.

 

classics_ru.jpg

 

Условия конкурса "Классика без границ 2":



  • Даты проведения: с 22 января по 2 февраля 2018 г. включительно;
  • Регистрация: открыта с текущей минуты по 28 января;
  • Стартовый депозит: 1000 USD;
  • Кредитное плечо: 1 к 500;
  • Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP;
  • Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 100;
  • Минимальный размер одного ордера: 0.01;
  • Максимальный размер одного ордера: 100;
  • Маржин колл: 100%;
  • Стоп аут: 50%;
  • Тип счета: конкурсный демо ECN;
  • Экспертные советники и локирование: разрешены;
  • Минимальные условия получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20%, совершить по меньшей мере 10 сделок общим объемом в 10 лотов, а также находиться в рейтинге в числе 40 лучших трейдеров по Эквити.


Победители и вознаграждение:



 

[*]Призовой фонд: 3 000 USD;

 

[*]Награды победителям: с 1 по 10 место - 50% выводные, 50% в виде бонуса без права вывода. Выводить можно только прибыть от торговли в любой момент. С 11 по 40 место - приз в виде невыводного бонуса.

 

 

  • 1 место – 900 USD (450 USD + 450 USD в виде бонуса);
  • 2 место – 300 USD (150 + 150);
  • 3 место – 240 USD (120 +120);
  • 4 место – 210 USD (105 + 105);
  • 5 место – 120 USD (60 + 60);
  • 6 место – 90 USD (45 + 45);
  • 7 место – 60 USD (30 + 30);
  • 8 место – 60 USD (30 + 30);
  • 9 место – 60 USD (30 + 30);
  • 10 место – 60 USD (30 + 30);
  • С 11 по 40 место – 30 USD в виде бонуса.


 

Подробнее  читаем на сайте FXOpen

 


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