Планета Ставок - Букмекер + Казино Live

Отправлено Вчера, 22:41

Букмекер + Казино Live







Добро пожаловать на Планету Ставок !



Работает с 2006 года.



Букмекерская Контора:

Высокие коэффициенты, Ставки во время матча, Экспресс, Функция досрочного закрытия ставки.



Казино Live:

Живые дилеры - Рулетка, Блэкджек, Баккара, Лотерея, Кено, Лото, Техасский Холдем.



Валюты счёта: Доллар, Евро, Рубль, Гривна и другие.



Более 600,000 игроков со всего мира !



Принимают: Visa/Master, WebMoney, Qiwi, Yandex, Skrill, Moneta, AdvCash, PerfectMoney, OkPay, Payeer, Bitcoin, WalletOne, cashU, BTC-E, DogeCoin, LiteCoin, Paxum, Ethereum, ecoPayz и другие.



Очень быстрые выплаты (от минуты до часа) на все направления. (максимум за раз я выводил ~$2800)



Идентификация личности не требуется.



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Мгновенная выплата на qiwi.com





