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Планета Ставок - Букмекер + Казино Live

Автор темы explo, Вчера, 22:41

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#1 explo

explo

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Отправлено Вчера, 22:41

Букмекер + Казино Live

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Добро пожаловать на Планету Ставок !

Работает с 2006 года.

Букмекерская Контора:
Высокие коэффициенты, Ставки во время матча, Экспресс, Функция досрочного закрытия ставки.

Казино Live:
Живые дилеры - Рулетка, Блэкджек, Баккара, Лотерея, Кено, Лото, Техасский Холдем.

Валюты счёта: Доллар, Евро, Рубль, Гривна и другие.

Более 600,000 игроков со всего мира !

Принимают: Visa/Master, WebMoney, Qiwi, Yandex, Skrill, Moneta, AdvCash, PerfectMoney, OkPay, Payeer, Bitcoin, WalletOne, cashU, BTC-E, DogeCoin, LiteCoin, Paxum, Ethereum, ecoPayz и другие.

Очень быстрые выплаты (от минуты до часа) на все направления. (максимум за раз я выводил ~&#36;2800)

Идентификация личности не требуется.

Регистрация

Мгновенная выплата на qiwi.com

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