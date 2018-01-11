Планета Ставок - Букмекер + Казино Live

Букмекер + Казино Live
Добро пожаловать на Планету Ставок !
Работает с 2006 года.
Букмекерская Контора:
Высокие коэффициенты, Ставки во время матча, Экспресс, Функция досрочного закрытия ставки.
Казино Live:
Живые дилеры - Рулетка, Блэкджек, Баккара, Лотерея, Кено, Лото, Техасский Холдем.
Валюты счёта: Доллар, Евро, Рубль, Гривна и другие.
Более 600,000 игроков со всего мира !
Принимают: Visa/Master, WebMoney, Qiwi, Yandex, Skrill, Moneta, AdvCash, PerfectMoney, OkPay, Payeer, Bitcoin, WalletOne, cashU, BTC-E, DogeCoin, LiteCoin, Paxum, Ethereum, ecoPayz и другие.
Очень быстрые выплаты (от минуты до часа) на все направления. (максимум за раз я выводил ~$2800)
Идентификация личности не требуется.
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Мгновенная выплата на qiwi.com