Почему Gem4me станет круче WhatsApp и вы сможете на этом заработать?

Отправлено Сегодня, 03:59

Почему GEM4ME станет круче WHATSAPP?



Итак – мы все знаем, что такое Viber – это месенджер.



И вот - создатели мессенджера Viber выводят на IT-рынок новый месенджер - Gem4me.



Месcенджер Viber создатели продали за 900 млн. долларов. Gem4me планируется продать за 12 млрд. долларов.



Откуда такая уверенность?



В мессенджере Gem4me, помимо стандартных функций, будут уникальные функции, которых нет ни у WhatsApp, ни у Telegramm, ни у Viber, ни у Skype. Они очень востребованные и это - инструменты будущего, которое наступает прямо сейчас:



Cashback-сервис – позволяет владельцам банковских карт возвращать часть затраченных средств обратно на свою карту. Сервис планируется развивать во всех регионах мира.



Сrypto Exchance – возможность обмена криптовалют между собой и обмен на обычные (фиатные) валюты.



Crypto Assistante – сервис, позволяющий проводить операции на криптобиржах.



Digital Bank – цифровой банк с возможностью открытия счетов в разных валютах и выпуск банковской карты. Не отрываясь от своего смартфона, само собой.



В 2018 году эти сервисы будут завершены и войдут в состав мессенджера. В настоящий момент у мессенджера 4 млн. пользователей. В 2018 году планируется довести число пользователей Gem4me до 50 млн. человек и начать переговоры о продаже.



Сейчас одна акция Gem4me продается за 65-70 евро, при продаже Gem4me (ориентировочный прогноз продажной стоимости мессенджера - 12 миллиардов долларов) цена одной акции составит 3 тысячи долларов.



При продаже компании вы получите деньги в соответствии с количеством акций, которые у вас будут. Плюс будете получать пассивный доход с тех уникальных функций, часть из которых в настоящий момент уже готовы, а часть дорабатывается. (Будете получать доход и после продажи мессенджера).



Минимальный пакет акций стоит 135 евро. Это 2 акции (потенциально при продаже мессенджера это 6 тыс. долларов). Приобрести пакет акций можно, только подписавшись под кого-то. То есть это - бинарная сеть и если вы хотите получать дополнительные акции, помимо тех, что приобретете, вам нужно подписать под себя 2-х человек. Есть там и другие вкусные плюшки.



Хотя конечно, вы можете сидеть на одном месте ровно и ждать продажи Gem4me, чтобы получить доход с тех акций, что вы приобретете.



Кратко - суть проекта: https://youtu.be/kmyPf3BgyH0

Регистрация партнера: https://gem4me.com/b.....onsor=kremnik.

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 11:08