Отправлено Сегодня, 09:40

Регистрация компаний в каталогах фирм и организаций

Разместим вашу компанию в каталогах фирм и бизнес справочниках!

Только ведущие справочники компаний, с помощью которых вы получите клиентов с поисковых систем, повысите индекс доверия пользователей к своей компании.

Размещается в городских и федеральных справочниках типа yeel, яндекс справка, близко, пульс цен и т. д. Разместим вашу компанию в 25, 50 или 100 каталогах и справочниках с учетом вашего региона и профиля вашего бизнеса. Данная услуга подходит, как для seo так и просто для узнаваемости вашей компании в целом.

✔ Размещенные компании быстро индексируются поисковиками;

✔ Пользователи попадают как из поисковиков в карточку компании, так и находят в самом каталоге при поиске товаров и услуг;

✔ Отличный способ создать репутацию компании и повысить доверие клиентов, поднимать рейтинг компании положительными отзывами;

✔ Общая посещаемость 100 каталогов и справочников более 120 миллионов посетителей ежемесячно!

Полный отчет в таблице эксель.

Стоимость размещения информации о компании в 25 каталогах фирм - 900 р, в 50 - 1500 р, в 100 - 2900 р.