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Регистрация компаний в каталогах фирм и организаций

Автор темы razmeshu, Сегодня, 09:40

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#1 razmeshu

razmeshu

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Отправлено Сегодня, 09:40

 
Регистрация компаний в каталогах фирм и организаций 
 
Разместим вашу компанию в каталогах фирм и бизнес справочниках!
 
Только ведущие справочники компаний, с помощью которых вы получите клиентов с поисковых систем, повысите индекс доверия пользователей к своей компании.
 
Размещается в городских и федеральных справочниках типа yeel, яндекс справка, близко, пульс цен и т. д. Разместим вашу компанию в 25, 50 или 100 каталогах и справочниках с учетом вашего региона и профиля вашего бизнеса. Данная услуга подходит, как для seo так и просто для узнаваемости вашей компании в целом. 
 
✔ Размещенные компании быстро индексируются поисковиками; 
 
✔ Пользователи попадают как из поисковиков в карточку компании, так и находят в самом каталоге при поиске товаров и услуг; 
 
✔ Отличный способ создать репутацию компании и повысить доверие клиентов, поднимать рейтинг компании положительными отзывами; 
 
✔ Общая посещаемость 100 каталогов и справочников более 120 миллионов посетителей ежемесячно! 
 
Полный отчет в таблице эксель.
 
Стоимость размещения информации о компании в 25 каталогах фирм - 900 р, в 50 - 1500 р, в 100 - 2900 р. 
 
Подробности в группе вк: https://vk.com/club138903358 По всем вопросам пишите сюда: https://vk.com/id185039749
 

 


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