Создание несложных страниц захвата с панелью управления за 8.000 р.

Отправлено Вчера, 17:47

Приветствую!



Я разрабатываю страницы приземления от 8.000 р. с админ-панелью.



= ДЁШЕВО однако РЕАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЕ ПРОДАЖИ. Безусловно это самая важная фича. Я не изготовляю отпадно, модно, исключительно. Я делаю упрощённо и в то же время обеспечивали

высокие продажи.

= БЕЗ ГЛЮКОВ. Любые установленные скрипты landing page будут работать, заявка отошлётся на email администратора интернет-магазина.

= АДАПТИВНО Ленд будет выглядеть на любых гаджетах,. во всех работающих современных браузерах.

= ОПЕРАТИВНО. В течение 2 дня выполнить.



Что Вы получите за эти деньги:

= Индивидуальная создание формы заказа, (добавление и удаление полей "страна", "имя", "дополнения к заказу", опции товара).

= Цветокоррекция и обрезание фоток продукта, подстановка фона).

= дорабатывание описания продукта заказчика. Разделение текста на логические части, озаглавливание блоков лэндинг-пэйджа.

= Прикручивание счётчиков Яндекса и Гугла.



http://zakazat-landing.pue7.ru/



icq 609-561-751

Skype Vladimir__Kazakov

vk.com/vvebws