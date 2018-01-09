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Создание несложных страниц захвата с панелью управления за 8.000 р.

Автор темы Kazakov, Вчера, 17:47

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#1 Kazakov

Kazakov

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Отправлено Вчера, 17:47

Приветствую!
 
Я разрабатываю страницы приземления от 8.000 р. с админ-панелью.
 
 = ДЁШЕВО однако РЕАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЕ ПРОДАЖИ. Безусловно это самая важная фича. Я не изготовляю отпадно, модно, исключительно. Я делаю упрощённо и в то же время обеспечивали
 высокие продажи.
 = БЕЗ ГЛЮКОВ. Любые установленные скрипты landing page будут работать, заявка отошлётся на email администратора интернет-магазина.
 = АДАПТИВНО Ленд будет выглядеть на любых гаджетах,. во всех работающих современных браузерах.
 = ОПЕРАТИВНО. В течение 2 дня выполнить.
 
Что Вы получите за эти деньги:
 = Индивидуальная создание формы заказа, (добавление и удаление полей "страна", "имя", "дополнения к заказу", опции товара).
 = Цветокоррекция и обрезание фоток продукта, подстановка фона).
 = дорабатывание описания продукта заказчика. Разделение текста на логические части, озаглавливание блоков лэндинг-пэйджа.
 = Прикручивание счётчиков Яндекса и Гугла.

http://zakazat-landing.pue7.ru/

icq 609-561-751
Skype Vladimir__Kazakov
vk.com/vvebws


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