Продажа качественно быстрых и не дорогих дедиков(dedicated server).Гар

Отправлено Вчера, 13:27

Продажа только качественных стабильных и надежных дедиков(dedicated server) по низким ценам ! С гарантией до 2х дней.

Всегда есть дедики. Постоянное обнавление.Под Любые цели.

Цены:

Дедик без выбора страны 120р.

Оптом дешевле,обговаривается отдельно.

Страны:

Россия(Russia)

Украина(Ukraine)

Швейцария(Switzerland)

Нидерланды(Netherlands)

Эстония(Estonia)

Великобритания(Great Britain)

США(USA)

Канада(Canada)

Франция(France)

Германия(Germany)

Латвия(Latvia)

В наличии имеются более 30+ стран, спрашивайте.

Условия работы

- Гарант приветствуется за ваш счет

- Обновление происходит каждый день

- Постоянным клиентам хорошие скидки

Гарантии на товар:

- Гарантия на дедики - 48 часов с момента покупки.

Продавая вам дедик, он гарантировано будет рабочим.

Методы оплаты:

- WMZ,

- WMR,

- QIWI,

- Яндекc Деньги

- paypal

Связь:

- ICQ 671795227

почта:

- black087@mail.ru

- viber +79787082505

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