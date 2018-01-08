Детский мир,Синема Парк,Delivery Club,Эльдорадо,Ticketland.ru,М.Видео

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Магазин аккаунтов с балансами!
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Контакты по любым вопросам:
Telegram: @BlackStoore
Покупая товар вы соглашаетесь с правилами:
• Проверка товара в течении 15 минут.
• После 15 минут, замена не делается.
Не знание правил, не освобождает от ответственности.
Удачных покупок!