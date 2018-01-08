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Детский мир,Синема Парк,Delivery Club,Эльдорадо,Ticketland.ru,М.Видео

Автор темы stoore2017, Вчера, 18:24

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#1 stoore2017

stoore2017

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:24

Доброго времени суток!
Магазин аккаунтов с балансами! 
 
 
Аккаунты различных сервисов таких как:
 
Mvideo,Eldorado,Мясновъ,Utair,PizzaHut,Ulmart,Kolesa-darom,Синема Парк,Kinomax,Ozon,Kupivip,Techport.ru,OneTwoTrip,СпортМастер
 
• Аккаунты по любым критериям
• Всегда в наличии готовые аккаунты
• Все аккаунты проходят предпродажную проверку
• Низкие цены
 
 
Контакты по любым вопросам: 
Telegram: @BlackStoore
 
Покупая товар вы соглашаетесь с правилами: 
• Проверка товара в течении 15 минут. 
• После 15 минут, замена не делается. 
Не знание правил, не освобождает от ответственности. 
 
Удачных покупок!

 


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