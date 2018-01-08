Копирайтер с опытом работы в 7 лет ищет постоянного заказчика

Здравствуйте. Я - копирайтер с опытом работы в 7 лет. Занимаюсь масштабным наполнением сайтов. Могу обеспечить контентом на несколько месяцев вперед. Выполняю большие объемы и предоставляю качественный материал. Могу полностью наполнить сайт под Вашу тематику.
✏Пишу информационные статьи с уникальностью в 100%.
✏Умею работать через Вордпресс и оформлять готовые тексты картинками и видео.
✏Есть несколько готовых сайтов, как примеры.
✏В точности выполняю ТЗ заказчика.
✏Вставляю список необходимых ключевых слов.
✏Текст подгоняю под нужные показателя - тошнота, частотность слова, вода (по требованиям заказчика).
Готова к работе!
✏Пишу информационные статьи с уникальностью в 100%.
✏Умею работать через Вордпресс и оформлять готовые тексты картинками и видео.
✏Есть несколько готовых сайтов, как примеры.
✏В точности выполняю ТЗ заказчика.
✏Вставляю список необходимых ключевых слов.
✏Текст подгоняю под нужные показателя - тошнота, частотность слова, вода (по требованиям заказчика).
Готова к работе!