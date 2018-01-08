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Копирайтер с опытом работы в 7 лет ищет постоянного заказчика

Автор темы Анастасия Горбенко, Вчера, 15:51

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#1 Анастасия Горбенко

Анастасия Горбенко

    Новичок

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Отправлено Вчера, 15:51

Здравствуйте. Я - копирайтер с опытом работы в 7 лет. Занимаюсь масштабным наполнением сайтов. Могу обеспечить контентом на несколько месяцев вперед. Выполняю большие объемы и предоставляю качественный материал. Могу полностью наполнить сайт под Вашу тематику.
✏Пишу информационные статьи с уникальностью в 100%. 
✏Умею работать через Вордпресс и оформлять готовые тексты картинками и видео. 
✏Есть несколько готовых сайтов, как примеры. 
✏В точности выполняю ТЗ заказчика. 
✏Вставляю список необходимых ключевых слов. 
✏Текст подгоняю под нужные показателя - тошнота, частотность слова, вода (по требованиям заказчика). 
Готова к работе!
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