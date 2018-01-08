Копирайтер с опытом работы в 7 лет ищет постоянного заказчика

Отправлено Вчера, 15:51

Здравствуйте. Я - копирайтер с опытом работы в 7 лет. Занимаюсь масштабным наполнением сайтов. Могу обеспечить контентом на несколько месяцев вперед. Выполняю большие объемы и предоставляю качественный материал. Могу полностью наполнить сайт под Вашу тематику.

✏Пишу информационные статьи с уникальностью в 100%.

✏Умею работать через Вордпресс и оформлять готовые тексты картинками и видео.

✏Есть несколько готовых сайтов, как примеры.

✏В точности выполняю ТЗ заказчика.

✏Вставляю список необходимых ключевых слов.

✏Текст подгоняю под нужные показателя - тошнота, частотность слова, вода (по требованиям заказчика).

Готова к работе!